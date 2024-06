“Me ha traído algunos problemas”: Luis Gnecco recordó cuando reveló que votó por Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales

Luis Gnecco será uno de los nuevos invitados que estará presente en “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre algunas de sus polémicas y entre ellas se encuentra la vez que mediante una columna reveló que votó por Sebastián Piñera.

En este contexto, es donde aseguró que en ese momento “me freí, porque obviamente yo creo, más bien tengo la certeza, de que hay colegas que eran, han sido o fueron, simpatizantes del expresidente Piñera y claro, no lo hicieron público, yo lo hice público. Entonces, en qué sentido me freí, que obviamente, expones algo que mucha gente se guarda, eso es todo, me entiende, entonces en ese sentido, me freí”.

“Dentro de un gremio que está catalogado como de izquierda”, le comentó Julio César Rodríguez. A lo que el actor respondió: “Sí, está catalogado como de izquierda (...) yo siempre he dicho lo que he pensado, insisto eso me ha traído algunos problemas, pero sí”.

Sobre si se considera una persona más ligada a las ideologías de la derecha, el intérprete aseguró que “no, nunca he votado por la derecha. Soy un tipo que dice lo que piensa, me gustaba Piñera, voté por Piñera”, argumentó.

“De hecho, siempre cuento esta anécdota, en una fiesta donde estuvo el actual presidente Boric y que yo no pude estar porque estaba en un zoom en el segundo piso. Entonces, el dueño de la fiesta me dijo ‘oye está acá Gabriel Boric (mientras aún era diputado) y quiere sacarse una foto contigo porque no conoce a nadie que haya votado dos veces por Piñera’”.

“Me estaba agarrando para el chuleteo, entonces dije bueno ya voy (...) Terminé mi zoom, bajé y ya el hombre se había ido, me hubiese sacado la foto encantado, pero bueno, en fin que te puedo decir. Me gustaba Piñera hueón”, remató su relato.

La trágica muerte de Piñera

En relación al fallecimiento de Sebastián, quien recordemos perdió la vida en un accidente aéreo en Lago Ranco, el pasado de 6 de febrero, Luis aseguró que le afectó puesto que tuvo la oportunidad de compartir con el expresidente.

“Me afectó, lo conocí y un par de veces conversé con él, muy distantemente te quiero decir y vuelvo a insistir que me parece que fue un buen presidente y sí, me afectó, o sea, nadie quiere fallecer de esa manera, fue bastante dramático”, afirmó.

De hecho, el invitado al programa de CHV destacó la actitud del Presidente Gabriel Boric en el funeral del exmandatario.

“La oposición que tenía era férrea, inclusive las autoridades actuales como que se vio, como que se morigeró. Muy valiente ir frente a la viuda y todos los deudos a decir creo que es un hombre democrático, cuando años antes decías que lo ibas a perseguir por ser poco menos que un dictador internacional, algo así dijo… Bueno el hombre cambió de opinión, estuvo ahí… uno siempre tiene que pensar que las disculpas son honestas, otra cosa es como se ven y lo performativamente como se hace, digamos”, cerró.