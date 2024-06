Presidenta Sidarte responde a Claudia Pérez tras objetar comunicado en solidaridad con Jadue

Continúan las repercusiones por el comunicado de Sidarte en solidaridad con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, una vez que la actriz Claudia Pérez declarara que no se hace parte de la iniciativa del sindicato y lo objetara en su acción.

PUBLICIDAD

“No me parece adecuado que el @sindartessindicato emita comunicados partidistas, que NO representan a todas y todos sus asociados y asociadas. Recordemos que somos un sindicato, no un partido político”, manifestó la intérprete en su cuenta de Instagram. El Sindicato de Actrices, Actores, Trabajadores de las Artes Teatrales de Chile, mediante una declaración, expresó su apoyo al jefe comunal luego de ser decretada “la inédita e insólita resolución de medida de prisión preventiva que ha decretado en su contra el tribunal de primera instancia”.

La bullada declaración de Sidarte

La actual presidenta del nuevo directorio de Sidarte, la actriz Ana María López, aclaró que esta declaración surgió luego de una consulta entre los integrantes activos del organismo, que aúna a alrededor de mil 700 personas, en conversación con Culto.

“Esto surge de la comisión política que tiene Sidarte donde están representados muchos socios. Fue un comunicado que se consultó a las bases que están participando, no a los que pagan las cuotas no más, sino a la gente que está realmente participando, se hizo una consulta a filiales, y de ahí salió esta declaración”, explicó la dirigenta del sindicato.

Con respecto a Claudia Pérez, señaló que “ella fue dirigente hace varios años. Yo también era dirigente y trabajé con ella, pero después yo no la vi más”.

“Ella trabajó en la Ley de Artes Escénicas, fue una socia bastante valiosa, pero hace mucho tiempo que nosotros no la vemos. No participa en nada, solamente tiene sus cuotas al día y, si ella quisiera estar en la comisión política, podría estar, es una cosa que es libre”, advirtió.

“Hasta el momento, el único problema ha sido Claudia. Yo lamento que lo tome así, como que es partidista, me da mucha pena que lo haga. No aceptamos que digan que esto es partidista porque esa comisión es grande y hay de miembros de filiales”, manifestó Ana María.

“Esa comisión la componen 12 personas que fueron elegidas en asamblea, ellos comentan esto (la idea del comunicado) y se hace la consulta a los socios participantes de Sidarte. Pasó por varias manos. La única persona que ha hablado ha sido Claudia”, especificó la presidenta de Sidarte.