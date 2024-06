Wilma González se confesó tras cumplir 40 años: “Empiezo a notar cambios hormonales, me cuesta un poco más controlar mi peso”

Wilma González celebró la llegada de los 40 años el pasado 25 de mayo, y en este contexto es donde reveló los cambios que ha sentido en esta nueva etapa de su vida.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality realizó una reflexión acerca de su nueva edad: “Recibiendo mis 40 años. El 25 de mayo cumplí años y la verdad que no hemos pasado momentos fáciles con Nico Seguel, últimamente”.

“Entonces, la gran fiesta para recibir esta nueva época la anulé y celebré de forma muy íntima en casa”, agregó la influencer.

Asimismo, aseguró que ahora que estaba “quiero agradecer por este nuevo año de vida, por mi hijo, mi marido, mi familia, salud, amistades”.

En esa línea, comentó que tiene “un sinfín de bendiciones en mi vida, me siento bien, me siento linda, me siento evolucionada y a la vez con muchas cosas que aprender, lo que no sé, es en qué minuto cumplí tantos años”.

Eso sí, ha notado que las cosas ya no son igual que antes: “Empiezo a notar cambios hormonales, me cuesta un poco más controlar mi peso, me da más sueño, pero realmente siento que tengo un cuerpo fuerte y saludable, una mente superior a la de cuando era más joven, así que gratitud ante todo”, expresó la española.

“Que tengan una semana increíble”, cerró en la publicación.

PUBLICIDAD

El apoyo de su pareja

Por su parte, su pareja Nicolás Seguel comentó la publicación y le mostró todo su apoyo a la exchica reality tras el duro momento que se encuentran atravesando.

“Es verdad mi vida, no han sido tiempos fáciles, pero seguimos más unidos que nunca. Mi mujer, mi esposa, hermosos y bienvenidos 40. Feliz cumpleaños nuevamente, siempre te mereces lo mejor del mundo”, le deseó.

“Soy el hombre y esposo más afortunado de este universo de estar junto a ti. Te amo con toda mi vida, hoy y siempre, lo sabes”, finalizó.