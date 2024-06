“Ella lo utilizó como monigote para molestarme a mí”: Gala Caldirola se lanza contra Oriana Marzoli y Raimundo por beso en “¿Ganar o Servir?”

Gala Caldirola no se tomó para nada bien el beso que protagonizaron Oriana Marzoli y Raimundo Cerda en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

Así lo admitió en una conversación con Publimetro, en donde se fue en contra de la española y del joven de 25 años por pasarla a llevar en la actividad.

Cabe recordar que el momento se dio mientras todos los participantes se encontraban en una fiesta, en donde Oriana tuvo que pagar una penitencia tras perder la silla musical.

Sobre esto, la exesposa de Mauricio Isla aclaró: “No tengo un vínculo tan profundo con Rai, pero claramente sí me molestó porque yo no soy así y me relaciono desde otro lugar. Yo siempre me relaciono desde el respeto, en todas las relaciones, y no siempre el resto se relaciona así. Esto no se trata de tener una relación seria, pero para pasarlo bien igual hay límites y formas de respetarse”, sostuvo la española.

“Creo que a ninguno le gusta ver al otro con otra persona, y él se presta para situaciones que me incomodan, como conquistar o besarse con otras mujeres, entonces tiene que ver con el respeto. En todo caso, entiendo que son etapas distintas y puntos de vista distintos, él no es mala persona, simplemente la forma de relacionarnos ha sido diferente”, aclaró.

Su opinión de Oriana

En relación a la actitud de Marzoli en la dinámica, Gala aseguró que aún siente tensión de parte de su compañera de encierro.

“Creo que no era necesario el beso, pero también entiendo que hay muchas cosas pendientes del pasado. Siento que todavía hay como una rivalidad de ella (Oriana) hacia mí, como que ella tiene en algún aspecto la necesidad de competir conmigo, pero ya pasó, ya fue y lo sentí innecesario. Porque no es que ella tenga una afinidad real con Rai, sino que siento que ella lo utilizó como monigote para molestarme a mí, y me dio lata que él se prestara para eso, porque estaba claro que lo estaba haciendo sólo para molestarme a mí”, expuso Caldirola.

“Me molestó más por parte de él que de ella porque ella no es mi amiga y a él yo no se lo hubiera hecho. Sin embargo, insisto, entiendo que somos personas distintas y que tenemos visiones distintas, tampoco lo voy a condenar porque sé que tiene 25 años y vino a pasarla bien”, cerró la participante del reality de Canal 13.