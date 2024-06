“No era cómo para que eso fuera portada”: Melina Noto aclara dichos sobre su relación con Pangal Andrade tras ingreso a “¿Ganar o Servir?”

Melina Noto, la actual pareja de Pangal Andrade, se refirió a unos polémicos dichos sobre la relación que mantiene con el actual participante de “¿Ganar o Servir?”.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones se dieron mientras la modelo se encontraba como invitada al react del reality de Canal, en donde le mostraron una portada en un diario de circulación nacional.

“Hoy en día te puedo decir que estoy muy enamorada, pero pasan dos meses de encierro y uno no sabe cómo se va a desarrollar la situación. Si bien hoy creo firmemente que no va a pasar nada, tampoco sabés...”, fueron las palabras de la argentina a LUN en aquella ocasión.

¿Qué dijo Melina?

La entrevista salió a la luz durante los primeros días de transmisión del espacio de Canal 13, pero Melina Noto aún sigue molesta porque sus dichos llegaron a Pangal.

“Me dio rabia”, dijo la polola de Pangal al rememorar lo que vio en pantalla. “Esa portada nunca salió. Salió dos horas y, cuando veo esa portada, le hablé a la chica que me había hecho la nota”, recordó la trasandina.

“Le dije: ‘Mira, me parece que esto no hace justicia a la nota linda que me hicieron adentro, que podrían haber usado cualquier otra frase”, contó y explicó que finalmente bajaron esa portada.

De igual manera, Melina no negó que dijo esas palabras, pero aseguró que su respuesta fue sacada de contexto.

PUBLICIDAD

“Le digo ‘mira, hoy en día estamos súper bien... ojalá esto siga así, pero, bueno, está dentro de un reality: yo no sé ni qué está pasando. Pero no era cómo para que eso fuera portada, ni la palabra tal cual”, aclaró.

Asimismo, reveló que aún no había comenzado ell reality cuando dio esa entrevista.

“Cuando veo esa frase pensé ‘esa frase se ve fea’, inclusive (se veía como) si no lo estuviese apoyando. No quería que esto le pudiera llegar a él en algún momento. Y, bueno... le llegó”, contó.

Finalmente, aseguró que el objetivo de la entrevista “fue para descolocarlo y que diga algo al respecto. Por suerte, no se descolocó y no se angustió con el tema”, cerró Melina.