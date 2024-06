Rodolfo le pondrá los puntos sobre las íes ante prepotente actitud de Julián en “Juego de Ilusiones”

Rodolfo Millán ha demostrado ser un hombre inteligente y de mundo desde su ingreso a la historia de “Juego de Ilusiones”. En el próximo capítulo de la teleserie diurna nuevamente sabrá hacer uso de la enseñanza que versa que “lo cortés no quita lo valiente” ante una prepotente actitud de Julián.

Esta situación es parte de lo que se evidencia en el avance del episodio 357 de la ficción de Mega, pues también hay novedades respecto de los progresos en la venganza que llevan a cabo Alonso y Patricia, hermano y madre de la fallecida Alana Rumián.

En efecto, en las imágenes se aprecia que el personaje de Ximena Rivas tendrá éxito en sus negociaciones para adquirir acciones de la cárcel El Faro, instancia que le permitirá estar más cerca de los objetivos de su revancha: Mariana y Martín.

En tanto, Sofía se enterará de que su padre tiene conocimiento reciente del acuerdo al cual llegaron las hermanas Mardones Nazir con Rodolfo por la propiedad del stripcenter, hecho que lo irritará profundamente e intentará revertir.

“El único responsable de todo eres tú”

En este escenario, en el siguiente capítulo quedará de manifiesto que será Joaquín quien asuma el liderazgo de los negocios de su padre.

Esta determinación recibirá el agresivo rechazo de Julián, quien le enrostrará su origen humilde, con suma prepotencia. Ante tal afrenta, el joven le aclara que a él puede darle ese trato, pero no aceptará que ofenda a su progenitor.

No obstante, el rol de Mauricio Pesutic no se amilanará ante la actitud déspota del empresario y le pondrá los puntos sobre las íes, recordándole que él no hubiera entrado en el negocio de no haber sido por su mediocridad. “Si hubieras tenido la decencia de ayudar a tus hijas cuando las estafaron, yo no estaría metido aquí”, le indica el diseñador de alta costura.

Mardones le pregunta por más detalles. “El único responsable de todo eres tú. No solamente de esto, sino que de muchas cosas más”, le aclara Rodolfo.

“Ah, ¿sí? ¿Y que vendría siendo todo lo demás?”, inquiere desafiante el padre de Sofía.

“Le fallaste a tu exmujer, le fallaste a la madre de Rubén, a tus hijas y eres el responsable de arruinarle la vida a mi mejor amiga”, dipara certero el padre de Joaquín.

El exmarido de Mariana pierde el control, furioso, y le grita que eso no se lo va aguantar, intentando agredirlo.