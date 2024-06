“Hay que ser muy...”: Cata Pulido entregó su opinión sin filtro sobre Francisco Kaminski tras sus polémicos meses

El hombre de la farándula que más críticas se ha llevado en el último tiempo es Francisco Kaminski, quien salió muy mal parado de su separación con Carla Jara. Esto después de que se involucró sentimentalmente con Camila Andrade de manera paralela, y se dieron a conocer las deudas que él mantendría.

La exchica “Mekano” fue sincera cuando fue consultada sobre la deuda que mantiene su expareja con ella. “Hasta el día de hoy no sé en qué gastaba esa plata, porque tampoco llevábamos una vida de lujos. (Decía) que debía pagar cosas de una fábrica de cecinas que tenía con su hermano y que, a fin de mes, una vez que le entrara plata por unas facturas, me devolvería el dinero”, comentó

“Otra deuda que tiene conmigo es cuando trajo a Chile al grupo Rombai. Fueron muchos millones, en que tuve que vender uno de mis departamentos, ya que yo era su aval”, reveló.

Sobre las funas en redes sociales hacia su ahora exmarido, Carla Jara puntualizó que “no me alegro. No soy rencorosa ni vengativa. Tampoco te voy a negar que me he reído con algunos memes… Sin embargo, creo que cada uno tiene lo que se merece. Y sigue cometiendo errores. Si hablara con la verdad, sería más fácil porque lo hubiesen entendido, pero continúa intentando justificar lo injustificable”.

“Yo no creo que lo condenan por su infidelidad, yo creo que...”

En el panel de “Zona de estrellas” nuevamente discutieron sobre el locutor radial caído en desgracia, y Catalina Pulido, quien estaba invitada, entregó su sincera opinión sobre Kaminski. Especialmente, sobre el juicio social que ha vivido.

“Yo no creo que lo condenan por su infidelidad, yo creo que lo condenan por el actuar en otras partes de su vida, como por ejemplo la cantidad de plata que se ha sabido que le debe a Carla”, comenzó.

“Más allá de que él se enamoró, que Camila se enamoró, yo creo que eso no es tema. El tema es que hemos sabido una parte de Kaminski que no conocíamos y que es bien ‘chanteli’”, agregó la actriz.

“O sea, decir que ‘nunca he sentido nada como lo que me ha hecho sentir Camila’ después de que hace dos meses subías una foto (con Carla), hay que ser muy hijo de su madre. Perdóname que te diga, siéntelo, pero no lo digas en pantalla. Ten un poquito de respeto por los 10 años que estuvieron juntos”, lanzó Cata.

Por su parte, Claudia Schmitd le prestó ropa a Kaminski y lo defendió al decir que él peca de sincero, y Pulido rápidamente agregó “peca de hueón”.

La uruguaya criticó la actitud de Carla Jara por haber arremetido en contra de su expareja por “despecho”, pero Catalina se puso del lado de Jara. “¿No encuentras humano que ella esté picada porque la cambiaron por otra? Porque además te dejaron sin departamento. Yo estaría súper picada”, señaló.

Posteriormente, nuevamente se fue en contra de Francisco, y comentó que él “dice que no tiene lucas, le debe plata a la Carla, pero se queda en un hotel con la amante, y después va a una joyería. Yo estaría, no picada, yo dejaría la bomba atómica”.