“Las mismas que me mandaba a mi”: El regalo de Jorge Valdivia a Maite Orsini en medio de distanciamiento y que desató la burla de Daniela Aránguiz

En medio de un torbellino de especulaciones y rumores, la relación entre Maite Orsini y Jorge Valdivia parece estar en la cuerda floja. Si bien ninguno de los involucrados se ha referido expresamente sobre el supuesto quiebre, la periodista de Sígueme, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer que la pareja estaría distanciada tras una serie de polémicas.

PUBLICIDAD

Todo surgió tras las declaraciones de la escort Natthy Chilena, quien aseguró haber tenido un “encuentro” con el exfutbolista. Sin embargo, Valdivia desmintió categóricamente los hechos y negó cualquier relación con la mujer.

Pese a ello, la panelista de Sígueme reveló que, si bien la pareja no está terminada, la polémica habría tenido repercusiones al interior de la relación.

“Maite está muy molesta por lo que pasó con Natthy Chilena, porque la involucra en un escándalo que no le hace nada de bien a una diputada”, explicó. “En los últimos días no ha ido donde Jorge, ahora Claudio Valdivia, su hermano, es quien está con él”, añadió.

Además, reveló que “el tío Claudio se hizo cargo del perro que adoptaron ellos, lo saca a pasear todos los días. Pobre perrito está confundido”.

Pero eso no es todo, en el mismo espacio televisivo aseguraron que el “Mago”, no se ha quedado de brazos cruzados y ha intentado reconquistar a la diputada.

“Las mismas que me mandaba a mi”

En esa misma línea, desclasificaron que el exfutbolista le hizo llegar un arreglo floral en medio de la grabación de un capítulo de “La Divina Comida”. Y por si fuera poco, dicho obsequio sería idéntico a uno que le envió a Aránguiz cuando grababa para el mismo programa.

PUBLICIDAD

“La semana pasada, Maite Orsini grabó un episodio para ‘La Divina Comida’, donde Jorge Valdivia hizo lo mismo que hizo con Daniela Aránguiz: le mandó un arreglo floral”, desvelaron.

“Se lo mandó a hacer a la misma florería que le mandó a Daniela. Le mandó tres arreglos de rosas blancas y tenía el mensaje: ‘Para mi chef favorita, te amamos, Charly y yo’”, sostuvo la panelista.

La reacción de Daniela Aránguiz no se hizo esperar y fue de las más efusivas. La ex Mekano, con un tono irónico, exclamó: “¡¿Blancas?! ¡Las mismas que me mandaba a mí!” y añadió entre risas, “Yo que aprendí a cocinar por ese con...”. En un tono de broma y fingiendo llanto, Aránguiz continuó: “¡Me duele, Ceci, me duele!” y concluyó riendo: “¡Tengo depresión!”, causando la risa de sus compañeros.