Naya Fácil enfrentó a seguidora que la siguió hasta su casa: “No está bien lo que usted está haciendo”

Naya Fácil tuvo un altercado este martes con una de sus fanáticas. Todo ocurrió cuando la mujer decidió seguir a Naya en su automóvil hasta su casa, todo para que sus hijos pudieran tomarse una fotografía con la joven influencer.

Así lo denunció la propia Naya Fácil en sus historias de Instagram. En el registro se ve cómo la influencer increpa a la mujer luego de que se estacionara justo detrás de ellas.

Al parecer, luego de que la influencer saliera del gimnasio para dirigirse a su casa, fue avistada por dicha fanática, quien procedió a seguirla hasta su domicilio.

Una vez que Naya Fácil se estacionó, pudo corroborar que el auto que se estacionó justo detrás, venía siguiéndola.

“No está bien seguirme hasta mi casa”, le advirtió de entrada Naya Fácil a la mujer.

“Le voy a dar la foto yo, pero no está bien lo que usted está haciendo porque igual me invade ¿Me entiende?”, le dice la influencer en un video que subió a sus redes sociales.

En el registro, la mujer negó tajantemente estar siguiendo a Naya Fácil, y argumentó que se estacionó detrás de ella para que sus hijos pudieran conocerla, tras encontrarse con ella en el camino hacia el colegio.

Allí, la influencer accedió a tomarse la foto con los niños, pero insistió en que la situación era inapropiada. “Le voy a dar la foto porque son niños, pero no corresponde (...) Es que mira cómo estoy. Lo que pasa es que a mí me asaltaron hace menos de un mes, entonces ver un auto gris que está estacionado detrás de mi casa, imagínate cómo estoy”, explicó, mostrando sus manos temblorosas a la cámara.

La influencer también mencionó que no es la primera vez que le sucede algo similar y que, debido a los incidentes recientes, se encuentra más asustada y alerta ante ciertas situaciones de peligro. “Un auto que me sigue ya no es un seguidor”, afirmó Naya Fácil, subrayando la necesidad de que sus seguidores respeten sus límites y su espacio personal.