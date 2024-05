“En Chile ya no se puede andar en paz”: Naya Fácil realizó un fuerte descargo tras ser víctima de encerrona por segunda vez

Naya Fácil fue víctima nuevamente de una encerrona durante la noche de este martes, pero esta vez en la comuna de San Miguel.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que fue la misma influencer quien contó lo sucedido a través de sus redes sociales, donde comentó que todo ocurrió cuando iba en un viaje de Uber junto a su pareja y perdió todas su pertenencias tras salir corriendo del vehículo.

Recomendados:

“Estaba en mi casa y me pasó a buscar mi pareja porque íbamos a salir a comer. (Luego) llegamos a su departamento para dejar su auto y pedimos un Uber. Al pedirlo, nos dimos cuenta que unos tipos pasaron soplados en un auto”, contó desde una comisaría, a CHV Noticias.

Una vez en el vehículo, recordó que el chofer adelantó al auto, dobló a su derecha y los delincuentes los chocaron para proceder con la encerrona.

“Me guardo el teléfono en el pantalón, me tiro al suelo y corro”, recordó. Eso sí, arrancar del lugar no fue suficiente puesto que “uno de estos tipos me venía apuntando con una pistola por detrás, lo miré y lancé mi cartera al suelo”.

Las palabras de Naya

Ahora, ya más calmada, Naya realizó un fuerte descargo en contra de la actual delincuencia que afecta a nuestro país y aseguró que nuevamente se sentirá insegura en la calle

“Menos mal estamos bien físicamente pero, de nuevo, sentirme vulnerados de esa manera. Solo íbamos a cenar y eran las 10 de la noche”, destacó en su cuenta de Instagram.

“En Chile ya no se puede andar en paz. No se puede vivir tranquilo en este país. Hay que vivir con miedo todo el rato. Había recuperado mi confianza (de estar) en la calle y ahora, de nuevo, voy a andar perseguida todo el día”, sostuvo.

Para finalizar, la personalidad de internet recordó que sintió cuando vio a los sujetos realizar la encerrona: “Definitivamente no se puede andar tranquilo, chiquillos. Horrible la situación que vivimos. Yo vi a los tipos que nos chocaron y los veo bajarse con así un arma”, cerró.