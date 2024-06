“Está jugando”: Amiga de Faloon Larraguibel salió en su defensa tras críticas por su paso en “Ganar o servir”

La exchica “Yingo” y exanimadora del matinal de Zona Latina, “Sabores”, Faloon Larraguibel, es una de las mujeres que más críticas ha generado en redes sociales tras su paso por el reality de Canal 13, “Ganar o servir”. El público se alineó en contra de ella y su grupo de amigas Blue Mary y Camila Recabarren.

En el programa de farándula “Que te lo digo” analizaron el paso de su excompañera de canal en el encierro del 13, y cuestionaron si es que le ha jugado en contra su participación y conflictos dentro del reality.

El periodista Luis Sandoval destacó que cuando él reporteaba durante los tiempos de “Yingo”, ella era conocida como la diva del programa tras comenzar a pololear con Karol Lucero.

Anteriormente, una de sus exenemigas del programa juvenil, Natalia “Arenita” Rodríguez, la denominada “reina de los pokemones”, se sumó a las críticas en contra de Larraguibel. Ella fue consultada sobre la personalidad de Faloon, y dijo que si bien no ve el reality, ella recuerda perfectamente su impresión sobre la animadora.

“Lo que sí puedo opinar y sí puedo decir, porque yo conozco a esta persona, es que me caía mal principalmente por su actitud arribista, prepotente, media envidiosa y mala persona. Aparte trataba mal a los peluqueros del canal, yo creo que lo que están viendo ahora es la realidad no más”, lanzó.

La defensa de la amiga

Por lo mismo, la periodista Paula Escobar se contactó con una de las amigas más cercanas de Faloon, Rudith Espina, quien alzó la voz por la animadora cuando fue agredida por su expareja, Jean Paul Pineda.

“Respecto a la participación de Faloon, ella está jugando y eso me gusta y mucho. En las competencias lo ha dado todo. Si se ha equivocado o no, para mi gusto no, se ha defendido y que lo siga haciendo”, partió la amiga de la animadora.

“El propósito principal, ella lo tiene más que claro que es un hogar para ella y sus niños, así que espero siga tal cual y dándolo todo, enfocada en que llegue a la final. Para todo hay una línea muy delgada entre lo que está bien o no. El foco es otro (una casa), no lo que diga el resto”, cerró.