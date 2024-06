Fran Maira y Oriana Marzoli protagonizaron tensa pelea con Faloon Larraguibel que fue editada en “Ganar o servir”

Nuevamente, el canal extendido de “Ganar o servir” nos da un vistazo de lo que sucede fuera de la edición del reality de Canal 13. Uno de los momentos que se mostró es una tensa pelea entre Fran Maira y Oriana Marzoli en contra de Faloon Larraguibel, la cual fue mostrada brevemente en la edición estelar.

Todo comenzó después de una actividad propuesta por Matías Vega, en las cuales los señores tenían que elegir a los peores sirvientes para que sean “velados” en su funeral. El registro compartido por la página de Instagram, “Tóxico Chilensis”, parte con la escena que fue mostrada en televisión.

Larraguibel se fue en contra de Maira por su relación con Austin Palao, tras asegurar que él se quedó con lo que dejó la ola después de que no le resultara por ella y Gala Caldirola, lo que no es cierto. La joven no se quedó callada y pidió la palabra para contraatacar.

“Encuentro que no tení' ni un brillo y el único brillo que teni es tener conflicto con alguna de nosotras o sino ni m... de pantalla tendrías”, respondió la ex “Gran Hermano”. Luego, ella reclamó que estaba culpándolas a ellas (Fran y Oriana) por echarle sal a su café sin pruebas. Sin embargo, las amigas efectivamente estuvieron detrás de dicho plan.

“Eres la primera que es agresiva”

“Mi recomendación es ten cuidado con las cosas que comes”, aconsejó Maira, lo que fue tomado como una amenaza por Faloon. “Tómalo cómo quieras. Tú tiras patadas y aquí sigues, con amenazas y sacando cosas personales al aire, y aquí seguimos todo. Y los domingos lloran, pero acá todas se hacen las fuertecitas”, lanzó Fran Maira.

Esto despertó la furia de Larraguibel, y le gritó de vuelta “¡Ridícula! ¡Qué básico tu argumento! ¡Básica!”, mientras que la joven la provocaba desde su asiento.

Sin embargo, esto no quedó aquí ya que Oriana Marzoli también salió a responderle a Faloon después de ser aludida por el café. “Ella está hablando del tema de las amenazas cuando justo gracias a mí por ir más rápido, a mí me llegó al choque. A mí me lanzó una patada, así que no hables de amenazas de sal o café o tonterías de esas cuando eres la primera que es agresiva”, contestó.

“Cuídate y átate los pies, y las manos recuerda, las manos también. Un beso. Acuérdate de dar el ejemplo al público”, terminó Marzoli. Faloon respondió diciendo que “tú me lastimaste el pie, eres una mentirosa”. El conflicto fue interrumpido por Matías Vega, quien les pidió que continuaran con la actividad.