Leonor Varela se sinceró sobre lo difícil que es alejarse de su hija pequeña que vive en Estados Unidos

La actriz chilena radicada en Estados Unidos, Leonor Varela, está con la agenda ocupada en nuestro país debido a su participación en el programa de Chilevisión, “Got Talent”, en donde ella es parte del jurado. Por esto, se le ha hecho complejo ver a su hija Luna, quien vive en Norteamérica.

Esta semana, la actriz viajó para reencontrarse con su pequeña, y a través de sus historias de Instagram expresó su felicidad. “Han sido 5 días maravillosos e intensos en casa aquí en California”, comenzó Leonor, de acuerdo a lo consignado por Página 7.

“Extrañaba mucho a mi pulga, y es difícil pensar en partir mañana (este domingo) y perderme su graduación de fin de año. Me toca volver y terminar el trabajo que estoy disfrutando tanto en ‘Got talent’ y concretar unos proyectos muy lindos que ya les podré compartir, que me tienen ‘on fire’”, agregó.

Ya durante este fin de semana, Leonor Varela abordó el avión para regresar a Chile. Ella grabó una nueva historia para sus seguidores para contarle sobre este viaje express que hizo, y partió contando que casi pierde su vuelo.

“Logré despegarme de Lunita, fue difícil, casi no llego al avión, porque le costó mucho que me fuera y a mí también. Siento que decir que uno tiene pena permite al otro también asumir su pena y dejar que eso fluya no más como es. La voy a ver en dos o tres semanas y así es la vida”, añadió.

La separación de Leonor Varela

A mediados de marzo, la actriz y ahora jurado de “Got Talent Chile”, Leonor Varela, confirmó la separación de su marido Lucas Akoskin tras 13 años juntos. Ella hizo público el quiebre a través de sus redes sociales, en donde aseguró que no había un mayor drama ni intromisión de terceros.

“Estamos muy agradecidos por los 13 años de vida compartidos, estuvieron repletos de amor y nos dieron nuestros mejores regalos: Matteo y Luna. Por eso, siempre seremos familia”, publicó en su cuenta de Instagram.

A los días, Leonor comentó que este quiebre no es reciente. “No porque yo lo anuncié ahora, significa que es nuevo. Esto es una separación que viene desde hace muchos meses y hay mucha armonía, respeto y cariño. Creo que dije todo lo que tenía que decir en ese posteo”, reveló la actriz.