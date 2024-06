“Que él no entendiera eso...”: Dani Castro aclaró que Futuro nunca fue su pololo, sino sólo un “pinche”

Una de las relaciones que nació en el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, fue entre la cocinera Dani Castro y el cantante urbano, Uriel “Futuro fuera de órbita” Romero. A pesar de que la salida del dominicano fue llorada por la ganadora de “MasterChef”, este vínculo no prosperó.

PUBLICIDAD

Castro participó del último capítulo de “La Divina Comida” en donde fue consultada por su vida romántica por la animadora Angélica Castro, y ella le reveló que “nunca había estado tanto tiempo sola, (llevo) un año”. Esto le causó extrañeza a la comunicadora, quien dijo: “¿Pero sola, sola? Yo en el reality no te vi tan sola”.

Ante esto, Daniela explicó la naturaleza de su vínculo con Futuro. “ese fue un pinche del reality, no fue una relación”, aclaró. Sebastián Longhi le preguntó si es que él sabía que no era serio: “¿Él sabía que era un pinche?”.

Nuevamente, Castro explicó la naturaleza de su relación, “yo siempre le dije ‘nos estamos conociendo’. Que él no entendiera eso y pensara que yo era su polola, es otra cosa”.

Dani Castro y Uriel "Futuro" Romero Fuente: Canal 13

La animadora seguía curiosa, y le preguntó si existían unos nervios previos ante la idea de conocer a alguien especial. “El que afuera quizás no pescarías, adentro sí te llama la atención. Después, él se la empezó a jugar por mí y comenzó a mostrar cosas que no mostraba antes”, comentó sobre Uriel.

“Después salió y dijo: ‘no, yo nunca estuve con ella’. Eso que están grabadas sus escenas de celos, pero decir ‘no estuve con ella’ cuando todo Chile te vio, pero no importa, esos son rollos de él”, cerró.

El polémico quiebre

Hace unos meses, el cantante se fue en contra de la cocinera tras el término de su relación, después de que le cuestionaron que no subiera una imagen con Daniela en su caja de recuerdos de “Tierra Brava”. “Cómo voy a subir una foto con una persona (con) la cual no hablo ni tengo relación”, partió.

PUBLICIDAD

“Más encima no saben ni por qué terminó la wea, cuando lo sepan, van a quedar pa’ la cagá (sic). Para que me dejen de preguntar por (esa) estupidez ¡con todo el respeto!”, agregó Uriel.

Castro no se quedó callada tras estas acusaciones, y contestó: “no sé qué hice tan terrible. Que me diga, por favor. Si quiere hablar que hable. El que nada hace, nada teme. Pero eso de andar diciendo las cosas a medias, es bastante de poco hombre. Si él quiere seguir hablando de mí, es un tema de él no mío. Yo también podría hablar, pero a mí no me interesa. Que cante mejor, que se dedique a cantar”.

Respecto a las razones del quiebre, sinceró que la primera vez fue producto de la confesión de amor que realizó respecto a su mejor amiga. “Yo había terminado con él el primero de enero cuando vi las imágenes que él decía que estaba enamorado de su mejor amiga. Ahí terminé, estuvo dos semanas soltera y él quería volver. Y ahí no deberíamos haber vuelto, no fue necesario. Después no funcionó”, explicó.