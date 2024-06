“Quedé súper curvi”: Azzartt Maveth disfruta de su nueva silueta tras realizarse una lipoescultura con transferencia

Aunque reconoce sufrir de dolores en su postoperatorio, el “único que acepto tener”, lo cierto es que la exchica reality Azzartt Maveth, reconocida en redes sociales como la “Tía de la micro”, asegura estar más que satisfecha con el resultado de la cirugía estética que se realizó a mediados de mayo.

Una lipoescultura 360 con transferencia, donde la exparticipante de “Tierra Brava” se sacó tejido adiposo desde su vientre, espalda y brazos, y que en su gran mayoría fue a parar a sus caderas y glúteos en la intervención quirúrgica.

La satisfacción de Azzartt Maveth

“No tenía caderas, era como recta. Lo que me hicieron fue una lipoescultura que en mi caso abarcó brazos, espalda y guata, por eso se llama 360, puede ser todo el cuerpo. Yo no pedí los muslos porque encontré que no era necesario”, contó Azzartt en lun.com, donde reconoció su gran satisfacción por el cambio que ha notado en su cuerpo y su autoestima.

Mi grasita se fue a las caderas y a los glúteos, quedé súper curvi, como yo quería — Azzartt Maveth

“Mi grasita se fue a las caderas y a los glúteos, quedé súper curvi, como yo quería”, indicó la influencer, quien en su reciente publicación de TikTok tuvo un alcance de más de 320 mil usuarios de la plataforma. La amplia mayoría, contentos por el resultado obtenido por Maveth.

“El único dolor que acepto. Sigo hinchada aún, pero recién van seis días de postoperatorio”, escribió en la red social, la misma donde le contó a sus fans que en los próximos días “haré un video, contando todo el proceso (de su cirugía estética)”.

La evidente satisfacción de la chica reality es corroborada por el médico cirujano Rodrigo García, quien en el mismo medio de circulación nacional asevera que “hoy en día las mujeres están buscando más proporción en sus cuerpos”.

“Ya no se busca el verse flaca, sino que con forma. Muchas aprovechan de depositar la grasa que se obtiene de la operación en aumento de glúteos, que es lo más común”, explicó el galeno.

Y como no, si buena parte de las seguidoras de Maveth en redes sociales, aparte de felicitarla, le han pedido consejos para intervenirse. Como el caso de @alejandritaaa26, quien le pidió consejos respecto de su experiencia, ya que “yo tengo (una cirugía agendada) para junio. Me podrías decir que tal la clinica Biotherapy. Es que le tengo mucho miedo al dolor. ¿Cómo es? ¿Quedarás más bella?”.