“Él iba prácticamente todos los días a mi casa”: Las primeras palabras de Miau Astral tras ser denunciada por acoso

El nombre de Miau Astral ha encabezado varios titulares durante esta semana, esto debido a una denuncia en su contra por presunto acoso.

Cabe recordar que el testimonio salió a la luz el pasado a fines de mayo, en donde el músico llamado Sergio Infante aseguró que tras dos citas con la creadora de contenido, está lo comenzó a hostigar de manera reiterada con correos electrónicos y mensajes en diversas redes sociales.

“Ella insistía en la idea de tener una relación, de una manera que parecía manipuladora y agresiva”. Por esto, en el último fin de semana de octubre, optó por bloquearla”, es parte del testimonio del denunciante al cual se puede acceder en la página del Poder Judicial,

“El 11 de noviembre, Ulloa Bittar le escribió un correo a mi representado al cual él no respondió y dos semanas después comenzó a escribir de manera regular entre el 3 diciembre hasta el 7 de diciembre de 2023. Gran cantidad de correos en un solo día y una insistencia que no parecía normal”, escribió la abogada.

La aclaración de la influencer

Tras días de absoluto silencio, Miau Astral -cuyo nombre real es Consuelo Ulloa- aclarará la situación en una controversial entrevista con Julio César Rodríguez, en el canal de Youtube Somos Yuly.

Según el adelanto que subió el animador de CHV a su cuenta de Instagram, la influencer aseguró que el hombre le habría dicho que la amaba durante su último encuentro, pero él decidió tirarse para atrás.

“Él me dijo que lo había sentido en el momento, que no era algo que fuera real”, confesó la personalidad de internet. “Me dijo que yo había tergiversado las cosas, que yo en verdad no estaba entendiendo que él no quería nada serio, después de que él muchas veces me había planteado ‘nosotros parecemos pololos’”, agregó.

Asimismo, la socióloga comentó que los encuentros entre ambos no ocurrieron en pocas ocasiones. “Él iba prácticamente todos los días a mi casa. O sea, yo lo que no entiendo es por qué negar algo que efectivamente pasó”, cerró en el adelanto.