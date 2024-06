“Me quebré, no quería abandonar”: Claudio Valdivia habla de su inesperada salida de “Ganar o Servir”

Este domingo se vivió la triste partida de Claudio Valdivia del reality “Ganar o Servir”. La noticia fue entregada por el conductor del programa, Sergio Lagos, quien reunió a los participantes y les dio a conocer que, tras realizarse exámenes en la rodilla y luego de que lo viera un traumatólogo, el exfutbolista dejaría el encierro en unos minutos.

Con la emoción a flor de piel, Claudio expresó que: “Me hubiera gustado seguir compitiendo, pero mi salud es mi prioridad y no puedo seguir, no quiero ser una molestia para el equipo. Mi rodilla y una lesión crónica que tengo en el tobillo me hacen abandonar la competencia”, mientras sus compañeros lo despedían, muy afectados.

“Quería reencontrarme con Pangal, le di la pelea, pero no estoy hoy en condiciones”, lamentó el deportista.

“Me dio pena abandonar”

Tras su reciente salida, el exparticipante del reality de Canal 13 entregó una exclusiva entrevista a Publimetro y habló sobre sus emociones tras el abrupto abandono del programa.

“Me dio pena tener que abandonar y de la forma que tuve que abandonar, porque existía la posibilidad de ser eliminado pero en competencia. Yo soy un deportista y fui a competir y obviamente la opción de salir era a través de una competencia”, señaló de entrada el hermano de Jorge Valdivia.

En ese sentido, aseguró que se sentía “seguro de mis capacidades” y por lo mismo, “era difícil que me pudieran eliminar a través de una competencia, por lo tanto siempre vi que dada mis condiciones iba a poder llegar bien lejos”.

Enseguida, enfatizó lo complejo que fue aceptar la realidad de su lesión, sin embargo, también agradeció poder volver a reunirse con su hijo. “Fue una decisión muy difícil de aceptar porque en verdad no quedaba otra, pero por otro lado también sabía que iba a volver a mi realidad y que me tocaba estar con mi hijo y eso igual me ponía contento”, sostuvo, esperanzado.

Respecto a cómo ocurrió la lesión, el deportista recordó: “Sucedió algo inesperado por mi locura, por mi ímpetu, que en la última competencia de equipos tuve un golpe que no me di cuenta, pero es porque yo no puedo controlar mis emociones y me lanzo con todo, entonces me golpeó la rodilla y eso generó de que se me creara una bursitis prepatelar que es un líquido que se forma sobre la bursa, sobre la rodilla”.

“Me complicaba caminar, me complicaba correr, no me dejaba hacer nada”, lamentó.

Además, Valdivia se refirió a la emoción que lo embargó tras comunicar su partida, donde incluso se le vio estallar en lágrimas. “No pensé que me iba a emocionar tanto, de verdad, me había preparado obviamente para esa noticia, pero al momento en que Sergio me comenta que tengo que abandonar, me emocioné, de verdad me quebré, no quería abandonar pero lamentablemente por esta lesión tuve que aceptar y hacer abandono”, expresó.

¿Volvería a “Ganar o Servir”?

Finalmente, dio a conocer que si bien le aseguraron que podría reingresar tras su rehabilitación, no estaba en sus planes hacer este reingreso, ya que su prioridad es recuperarse, además, consideró el factor “Pangal”, quien, aseguró se está preparando con todo para ganar.

“Para volver a competir se requiere de una preparación y el rival a vencer, hoy en día yo lo vi adentro, se está preparando hasta un animal, una bestia, entonces para volver a entrar hoy día te diría que no, por más que me lo hayan solicitado, quizá no vuelva en buenas condiciones”, sentenció.