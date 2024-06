“Apasionada, pero...”: Gissella Gallardo sorprende con reveladora confesión sobre los encuentros amatorios

La exparticipante de Top Chef Vip, Gissella Gallardo realizó una llamativa confesión respecto a cómo es su relación de pareja ideal en la actualidad, luego de separarse de su marido Mauricio Pinilla, padre de sus tres hijos.

Fue en conversación con la española Eva Gómez, cuando reconoció que prefiere estar con alguien que sea apasionado, aunque no se trate de una relación formal ni duradera.

“¿Qué prefieres, tener una relación estable, pero que no haya pasión o una relación apasionada a morir, pero inestable, a esta altura de tu vida?”, le preguntó la exparticipante de Tierra Brava en su programa ForEva de Agricultura TV.

Y sin pensarlo dos veces, Gallardo explicó por qué prefiere un amor loco y apasionado.

“A esta altura de mi vida (elijo) la segunda. Inestable. Porque el amor va cambiando. Después de tantos años a veces va bajando (la pasión)”, señaló.

Aunque, también reconoció que a pesar del tiempo junto a Pinilla, ella igual “sentía las maripositas y todas esas cosas”.

Respecto a estar con alguien que se convierta en casi “un hermano”, fue enfática en decir que “ninguna posibilidad. Aparte, ahora que los niños están grandes, uno quiere pasarlo bien”, sentenció.

Palabras que tuvieron respaldo en Eva Gómez, quien opinó exactamente igual. Ambas prefieren una relación apasionada, aunque sea inestable.

Gissella tras quiebre: “Sufrí sola”

Días atrás Gissella Gallardo abrió su corazón y confesó cómo enfrentó la separación con Mauricio, y al mismo tiempo, la letal enfermedad de su padre.

“A mí me ha servido que soy una persona súper positiva. A mí me ha servido que cuando me separé y coincidió con la enfermedad de mi papá, no hubo ni un día en que me quedé acostada llorando. No porque no quisiera. Era por un tema de que creo de que uno tiene que darse la fuerza, uno tiene que sentirse capaz”, relató en el programa de Afife Docmac.

Cabe recordar que el papá de Gissella falleció en enero del año 2023 luego de perder una dura batalla contra el cáncer.

En esa línea, comentó que “ahora te juro que miro hacia atrás y digo nunca, nunca, ni un día mis niños me vieron así. Obviamente que lloraba sola, sufría sola, pero no al frente de nadie. Y al otro día me levantaba (y decía) ‘la vida sigue, hay que darle. Tengo que estar con mi papá, apoyarlo en este proceso. Tengo que estar con mis niños que lo están pasando mal’. Como que soy muy empática en ponerme en el lugar de las otras personas, postergándome por así decirlo, pero me ha servido mucho para levantarme. No es fácil. Todos tenemos problemas”, sostuvo Gallardo.

Finalmente, Gissella confidenció que cada cierto tiempo algunas mujeres le escriben o se le acercan para pedirle consejos sobre cómo enfrentar un quiebre amoroso de ese calibre.

“No me siento capacitada para aconsejarlas, pero lo único que les digo siempre: ‘Mente ocupada no extraña a nadie’. En todo sentido, en todo sentido de relaciones. Y que nadie va a llegar a levantarte. Uno tiene que buscar algo y salir adelante. No hay dolor que dure para siempre”, declaró la exparticipante de “Top Chef Vip”.