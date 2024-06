“Es un HDP, está muerto en vida”: Claudio Valdivia se sincera sobre la relación que lleva con su padre tras fuertes declaraciones en “¿Ganar o Servir?”

Claudio Valdivia tuvo que abandonar la casona de “¿Ganar o Servir?” tras sufrir una grave lesión en su pierna. Sin embargo, en su corta estadía en el encierro reveló varios detalles de su vida personal, por ejemplo, cómo es su relación con su padre.

Cabe recordar que en una conversación con Pangal Andrade, el exfutbolsita se sinceró y confesó que hoy en día no tiene ningún contacto con su progenitor.

“Jorge a los 20 o 21 años se tuvo que echar al hombro a la familia, y confió siempre en lo que mi papá le manejaba. Pero que tu papá te saque plata sin que te avise… de haber podido tener propiedades, terrenos, podría haber hecho lo que quisiera. Pero nada, nada, se lo gastó todo”, rememoró el actual participante del espacio de Canal 13.

Eso sí, comentó que a raíz de esa figura paterna tan deficiente ha logrado ser un mejor padre, puesto que no quiere cometer los mismos errores.

“En esa época yo sabía que él era penca, por cómo trataba a mi mamá, pero no tan penca. Ahí yo tenía 22 o 23 años, me fui de la casa a los 19 a jugar a Brasil (…) Por eso a veces doy gracias de ser hijo de mi papá, porque ese daño que causó, tratamos de evitarlo. Yo soy un papá presente, tiempo de calidad”, fueron algunas de las palabras de Valdivia en el reality.

¿Han hablado tras su salida?

Ahora, en una conversación con Publimetro, nos contó que “yo no tengo relación con él desde 2015, es lo que dije de él en televisión y creo que fueron muy gentiles y muy nobles en la edición de lo que comenté de él. Sigo pensando lo mismo, sigo creyendo lo mismo, no mentí nada”, aseguró rememorando sus palabras.

“Es un tipo que le hizo daño a mi hermano, le hizo daño a mi mamá, me hizo daño a mí. Yo no tengo relación con él, aunque suene fuerte... Sigo pensando que es un HDP, está muerto en vida y no tengo relación con él y espero no tener. O sea, nosotros tres, mi familia somos Jorge, mi mamá, Gaspar, yo. Él no existe, no existe ni para mi hijo, ni para los hijos de Jorge y no existe en la familia nosotros”.

Sobre si su padre ha intentado restablecer el contacto, Claudio nos aseguró que para él, su progenitor “no existe”.