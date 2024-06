Faloon Larraguibel tras la extenuante prueba en “¿Ganar o Servir?”: “La cadena me estaba estrangulando el brazo”

En la más reciente prueba de mujeres en “¿Ganar o Servir?”, por las pantallas de Canal 13, la participante Faloon Larraguibel debió ser atendida por paramédicos, dispuestos en el lugar, a causa de presentar dolores en diversas parte de su cuerpo, así como por la imposibilidad de abrir una mano.

El intenso desafío que vivieron las chicas del reality del excanal del angelito fue ganado por Daniela Colett, quien gracias a ello obtuvo la inmunidad en el juego.

Este lunes Faloon se refirió, en las redes sociales de la estación televisiva, al extenuante esfuezo con que sorteó la competencia, así como de su rendimiento en el formato de telerrealidad en general, dado que se ha demostrado ser muy fuerte y luchadora.

“Una competencia súper difícil, súper complicada, que requería de mucha concentración, de fuerza porque tenías que mantenerte sólo de un pie y afirmarte, obviamente, de las manos. Pero la mayor fuerza era la que se hacía con las manos y los brazos”, inició sus palabras la exchica “Yingo”.

“Después de 10 minutos teníamos que soltar una mano y quedar solamente con una, sosteniéndonos, sosteniendo todo el peso de tu cuerpo. Ya uno en esos minutos se comienza a cansar, los músculos se comienzan a adormecer, entonces empiezan a no responder las articulaciones, que es lo que me pasó a mí”, explicó la modelo.

La también actriz señaló, respecto de la exigiencia física de la prueba, que “después de 30 minutos ya quedaba Dany (Colett) y yo, que éramos las dos últimas, y ya no daba absolutamente nada más con mi brazo. Yo estaba sostiendiendo absolutamente todo el peso de mi cuerpo con el brazo. La cadena me estaba estrangulando el brazo. De verdad no había circulación, entonces no aguanté”, sinceró.

Producto de lo anterior, el exrostro de Zona Latina indicó que “tenía el brazo súper hinchado, las cadenas súper marcadas, entonces no podía más con el brazo seguir en la competencia, pero yo estoy súper conforme con el lugar que obtuve”.

Por último, Faloon reflexionó acerca de su rendimiento desde que ingresó al encierro de “¿Ganar o Servir?”, así como de la percepción actual de sus capacidades al interior del reality en comparación al momento de entrar.

“Me he mantenido súper bien en todos los puestos de la competencia, cada vez demostrando un poco más porque siento que, cuando llegué, no me conocían, obviamente, cómo competía ni que tan fuerte era. He ido demostrando de a poquito que tengo mucha fuerza y que puedo sacar mucho más”, valoró.