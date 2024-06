“Tengo evidencia de todo”: Nuevo testimonio desmiente a Miau Astral tras su entrevista con Julio César Rodríguez

Luego de haber entregado su versión, la polémica en torno de Consuelo Ulloa, conocida en redes sociales como Miau Astral, lejos de atenuarse parece que se intensifica. Después de subida al canal de YouTube la entrevista que Julio César Rodríguez le realizó en exclusiva a la tarotista denunciada por acoso, surgió un nuevo testimonio en su contra.

Durante su conversación con el periodista, la astróloga negó las acusaciones de Sergio Infante, quien interpuso un recurso de protección en su contra, y aseguró que la relación con él fue mucho más tiempo que las tres veces que él señala que se vieron.

“Empezamos a tener una vinculación afectiva que duró aproximadamente dos meses (...) Nosotros conectamos muchas veces durante el día, me iba a ver en el almuerzo, a la hora de once, me iba a ver entremedio de mi trabajo”, afirmó quien ha sido bautizada como “la Baby Reno chilena”, en alusión a la serie de Netflix. Asimismo, desmintió haber escrito los polémicos correos de acoso que han sido difundidos en la web, muchos de los cuales se indica que cambio su nombre en el remitente. Una vez liberada la entrevista, un hombre se comunicó con el programa “Amikas Podcast Club” para desmentir a Ulloa.

“Lo que ella habló es todo mentira”

Simón, residente en México, envió mensajes de audio, constituyéndose de esta forma en el segundo testimonio público que acusa a Miau Astral de acoso.

“Tengo que decir que lo que ella habló es todo mentira. Yo salí con ella en mayo de 2022 y estuvo acosándome por casi dos años. Su último correo, que lo tengo como ‘cobros Miau Astral’, fue como en febrero o marzo”, aseguró.

“Yo vivo en México y hay correos por ahí de los que mostró Sergio (Infante), donde mencionaba que me venía a ver a mí. De hecho, me menciona como su ex y no soy nada de ella, la vi dos veces apenas”, agregó acerca de la tarotista.

De acuerdo con lo que señala Simón, “ella me acosaba por Instagram, WhatsApp, SMS, de uno y otro número. Tengo evidencia de todo”.