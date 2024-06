Alto spoiler de actor de “Juego de ilusiones” adelanta futuras tragedias: “Se van a morir con lo que estamos grabando ahora”

“Esta teleserie tiene situaciones súper intensas (...) hay un desgaste emocional importante”, describe Felipe Contreras, el actor detrás del personaje del detective Ignacio Abascal en “Juego de ilusiones”, de Mega, quien asegura que en los próximos episodios de la novela se verán tragedias aún mayores de las vividas en la producción nacional.

PUBLICIDAD

Por estos días compartiendo sus tiempos entre grabaciones de la teleserie y su labor de director de la obra de teatro “Te amo, eres perfecta, ahora cambia”, que se presenta en el Centro Cultural Las Condes todos los viernes, sábado y domingo hasta el 23 de junio, Contreras expone el complejo escenario que se le viene a su personaje en la ficción del canal privado.

El acontecido personaje de Felipe Contreras

“Estas teleseries tienen esa connotación de que todo el rato es muy intenso. Las situaciones son súper intensas, en especial en esta, porque a los personajes les pasan cosas muy importantes todo el rato”, cuenta en hoyxhoy.cl.

Las situaciones son súper intensas, en especial en esta, porque a los personajes les pasan cosas muy importantes todo el rato — Felipe Contreras

“Imagínate todo lo que ocurre con las muertes, las separaciones, mentiras, engaños (...) tiene todo lo que tiene una teleserie de la tarde: es súper intenso lo que le pasa a los personajes, y va a seguir siendo más intenso aún”, adelanta Felipe, quien reconoce que por ese mismo motivo las grabaciones suponen “un desgaste emocional importante”.

“Por supuesto que hay un desgaste emocional importante. Pero con el tiempo aprendí a salirme de ese lugar lo más rápido posible, porque si no, el cuerpo no entiende que esto que vive es mentira. En ese sentido la obra (de teatro) ayuda mucho, porque tengo que hacer el switch y pasar a dirigir”, cuenta el actor, quien no duda en asegurarle a los ávidos seguidores de “Juego de ilusiones” que “se van a morir con lo que estamos grabando ahora”.

“Ignacio (Abascal) sale de una y entra en otra. A Ignacio le veo un futuro que sigue complejo. Aquí nunca le paran de pasar cosas. No es que a Ignacio se le soluciona la vida y ahora es un hombre feliz, porque sino deja de ser teleserie. Lo que pasa es que Ignacio no deja de tener problemas”, adelanta.

A Ignacio le veo un futuro que sigue complejo. Aquí nunca le paran de pasar cosas — Felipe Contreras

“La verdad es que agradezco mucho que la gente siga tanto la teleserie. Yo no la veo mucho, pero la gente me la cuenta en la calle. A veces vienen y me dicen: ‘Oye, pasó esto, no puedes ser así’, así es como me mantengo al día”, finaliza.