“Así y todo no se paga”: Sabrina Sosa echó al agua a Claudio Valdivia por deuda de pensión alimenticia

A pesar de tener que pagar una pensión de alimentos menor, aún así no cumple. Ese fue el nuevo reclamo que Sabrina Sosa realizó contra su expareja y el padre de su hijo, Claudio Valdivia.

Fue a través del programa Que te lo digo de Zona Latina que la modelo y animadora echó al agua al participante de ¿Ganar o servir? quien aseguró al interior del reality que estaba totalmente al día.

“Esa hue… está legalizada, está todo legalizado. Yo no tengo cómo tener una deuda”, dijo en aquella oportunidad, recalcando que si hubiese estado en mora, no habría podido salir del país para viajar a Perú, país donde se graba el programa de Canal 13.

Sin embargo, eso no sería tan así según reclamó la argentina en conversación con Sergio Rojas y compañía.

“Nosotros, para definir los montos, tuvimos que ir a juicio. El juicio terminó en marzo, duró dos años. Salí bastante para atrás, porque tengo una pensión súper chiquitita. Pero así y todo, no se paga. Se debe”, contó.

Además, aclaró que “antes estaba con la provisoria, mientras duró el caso y ahora estoy con un trámite adicional, que es como para poder regularizar. Pero todo funciona muy lento y hasta bastante mal”.

Sabrina Sosa critica a los tribunales

Su lamento ante la justica, fue también en relación a las otras mujeres que pasan por la misma situación, pero no cuentan con ingresos extras.

“Me pongo en el lugar de las mamás a las que quizás sí les falta. Yo tengo laburo, tengo trabajo, me va bien, que no justifica que no tenga que recibir una colaboración, porque finalmente en 50 y 50. No es una responsabilidad mía cubrir todos los gastos”, recalcó.

Finalmente, señaló que que para poder continuar con el trámite judicial también se debe pagar y ese es justamente el motivo por el cual está luchando, puesto que el dinero no sobra por estos días.

“Ahora estoy con un trámite adicional que es como para poder regularizar esto, pero son muy lentos. La verdad es que los Tribunales de Familia funcionan muy lento y además, todo es plata, porque nada es gratis. Así que bueno, estoy en eso en este momento”.