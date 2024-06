“Es malazo para bañarse”: Botota Fox echó al agua a uno de sus compañeros de “¿Ganar o Servir?”

Botota Fox se fue de tarro y echó al agua a uno de sus compañeros de “¿Ganar o Servir?” en una actividad, revelando que no era bueno con la higiene personal.

Según el adelanto del nuevo capítulo del reality de Canal 13, todo comenzó en una dinámica liderada por Matías Vega, en donde los sirvientes tendrán que levantar la mano para explicar lo que ellos creen que su señor realizó, hizo o prefiere.

En este contexto, es donde el transformista reveló un secreto de uno de sus compañeros de encierro y provocó las risas de todos.

“¿Quién cree que a su señor o a su señora le falta una ducha?”, preguntó Vega en la actividad. Dicho esto, Botota Fox levantó de inmediato su mano, lanzando un inesperado comentario.

“El Austin creo que es malazo para bañarse”, dijo Botota, sacando risas de sus compañeros.

¿Quién es Austin?

Oriundo de El Callao, Austin Palao se inició en la televisión a los 18 años cuando participó en un programa de competencias de la TV peruana, y luego en otro similar durante varios años. Desde entonces la TV peruana lo ha visto en programas de pareja como “El Poder del Amor”, acompañado por Shirley Arica, y un programa de cocina donde participó ni más ni menos que junto a su padre.

Sobre este nuevo desafío, el cantante peruano expresó que ha estado “en programas de competencia tengo bastante experiencia, pero no en realities. Pero en ‘El Poder del Amor’ estábamos en una casa 16 horas al día, así que tengo algo de noción de tener que compartir todo el día con gente”, contó Austin sobre su experiencia en televisión.

Palao también es conocido por su amistad con Fabio Agostini, a quien conoció en un espacio de pruebas.

“Es mi hermano, es de mi círculo más cercano. Fue de las primeras personas, junto con su hermano Bruno, en empatizar muy bien conmigo. Nos íbamos de fiesta y de viaje muchas veces, nos hemos aconsejado, escuchado. Me he ido a Canarias a pasar Navidad y Año Nuevo con su familia incluso, tenemos una relación como de hermanos”, señaló.

Eso sí, destacó que tiene una personalidad más serena que Fabio, aunque eso no lo hace menos interesante como participante. “Yo no soy conflictivo, lo que no quita que si alguien se pasa de listo lo voy a poner en su sitio en una, sea quien sea. Yo también me quiero comer al mundo, pero tengo mi forma. Él tendrá la suya”, indicó el participante del reality de Canal 13.