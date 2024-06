“Me duele, él era una contención para mí”: Blue Mary rompió en llanto tras quedar nominada y extrañar a Claudio Valdivia

Blue Mary no la está pasando nada bien durante estos días en el encierro de “¿Ganar o Servir?”, y es que al parecer la dinámica del reality la ha sobrepasado emocionalmente.

Así lo dio a entender durante el más reciente capítulo del reality de Canal 13, en donde tuvo que ser consolada por sus compañeros tras estar pasando por un mal momento.

Todo comenzó cuando Botota Fox le preguntó acerca de su cara de triste, en donde la locutora de radio respondió que no se encuentra conforme en el encierro, especialmente desde que, por perder la competencia individual, quedó nominada y terminó como sirvienta, es decir, tiene que compartir con Mariela Sotomayor, Gala Caldirola y Fran Maira.

“Me quiero ir, estoy aburrida, echo de menos a mi familia y tener relaciones sanas”, respondió con sinceridad.

Ante esta compleja situación, el transformista le manifestó a Luis Mateucci su preocupación por el estado de ánimo de su compañera, quien tomó cartas en el asunto conversando con la locutora. “En el peor de los casos, si te toca irte, disfruta estos días porque después no se repite otra vez. Cuando te vayas dirás ‘Por qué no hice esto, o esto otro, por qué no lo disfruté’”, le aconsejó.

Blue Mary le agradeció el consejo al argentino con un abrazo, entre lágrimas, y todo “Resistencia” la consoló. “Dale con todo porque te necesitamos aquí, eres la que nos da toda la magia”, le comentó Camila Recabarren.

Extraña a su compañero

Posteriormente, Amanda se acercó a conversar con Blue Mary sobre esta situación, momento en el que la participante habló sobre su excompañero, quien tuvo que abandonar la casona en Perú por una grave lesión.

“No está siendo tan fácil estar acá. Se fue Claudio, eso igual me duele, él era una contención para mí y una persona con la que podía hablar cosas más profundas y personales”, le confesó, llorando, a la institutriz.

El personaje también se emocionó junto con la locutora, le dio ánimo y le comentó que no está sola. De hecho, le aconsejó que pensara que su compañero de viaje está con ella presente, aunque físicamente no se encuentre.