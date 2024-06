Padre de Claudio Valdivia desmiente a su hijo sobre dinero del “Mago” y asegura que es un “malagradecido”

El padre de Claudio y Jorge “Mago” Valdivia desmintió al exintegrante de “¿Ganar o Servir?” sobre las acusaciones que el exmarido de Sabrina Sosa vertió en el reality de Canal 13, en relación a su supuesto mal actuar con sus hijos y apropiación de cuantiosas sumas de dinero que Jorge ganaba en los inicios de su carrera profesional de futbolista.

“Jorge a los 20 o 21 años se tuvo que echar al hombro a la familia, y confió siempre en lo que mi papá le manejaba. Pero que tu papá te saque plata sin que te avise…”, indicó Claudio durante el encierro. Asimismo, en entrevista en exclusiva con Publimetro, el también exfutbolista aseguró sobre su progenitor que “es un tipo que le hizo daño a mi hermano, a mi mamá y a mí”.

Frente a estas acusaciones, Luis Valdivia se comunicó con el programa “Que te lo digo” y a través de redes sociales respondió con todo a su hijo Claudio, incluso sobre la supuesta nula relación que el hombre, radicado en Las Cruces, habría sembrado con su nieto Gaspar, hijo de Sabrina Sosa y el chico reality.

“Hola a todos, soy el padre del calumniador, mentiroso, irresponsable y malagradecido, Claudio Valdivia Toro”, inició sus palabras mediante un texto que hizo llegar a través de su actual pareja.

“Les puedo contar ―antes de la demanda en tribunales que le interpondré- que todo lo que ‘vomitó’ en mi contra durante su corta estadía en el reality es absolutamente falso y malintencionado”, aseguró el padre de los hermanos Valdivia.

“Claudio es un mentiroso”

A continuación, Luis reveló que hace muchos años le prestó un automóvil a Claudio, concretamente un Ford Explorer, 0 km, 4x2 y automático.

“Se lo pude quitar después de ocho años de usarla gratis, por intermedio de una demanda en tribunales”, afirmó.

“Me la devolvió con muchos daños (...) y lo más descarado, con una deuda de más de 40 millones de pesos”, finalizó su acusación.

Esta deuda, de acuerdo con el progenitor del “Mago”, consta de permisos de circulación, TAG y morosidad en todas las autopistas de Santiago.

“Ya se sabrá toda la verdad, queda poco y Claudio tendrá que ofrecer disculpas públicas a su padre ¡Y sí, su papá tiene contacto con su nieto Gaspar; y con la mamá de él, Sabrina (Sosa)”, aclaró.

“Claudio es un mentiroso”, aseveró Luis, para luego despedirse haciendo una solicitud: “Por favor, las personas que no (tienen idea), no hablen mal del resto y no comenten cosas que no saben, saludos”.