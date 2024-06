“Yo podría decir ‘mira el viejo de mierd...’”: AK4:20 responde a comentario mala onda de Fernando Solabarrieta

Al parecer, no solo la atleta Isidora Jiménez se molestó con los dichos que Fernando Solabarrieta realizó en su contra durante los Juegos Santiago 2023. Ahora, salió a la luz que el cantante AK4:20 también se molestó con el periodista deportivo, por otro desafortunado comentario.

Si bien, la polémica radica de tiempo atrás, ahora el músico urbano realizó sus descargos y le mandó a pedir respeto para que lo respeten.

Todo ocurrió durante una entrevista que realizó Solabarrieta con el técnico Jorge Garcés, ocasión donde hablaron de la despida del fútbol del arquero Nicolás Peric, la cual se realizó en en el estadio Fiscal de Talca.

Ahí, el periodista le preguntó al DT cómo fue dirigir a los particulares jugadores que fueron invitados al evento, como Marcianeke y AK4:20. El problema, que al ser unos músicos relacionados con las fiestas y el jolgorio, Solabarrieta utilizó una palabra para definirlos, que no cayó nada de bien entre los urbanos.

“¿Cómo es dirigir a todo ese zoológico, profe?”, le consultó el comentarista al técnico. Esto, luego que el mismo Peric revelara que AK4:20 se había molestado por no ingresar antes a la cancha.

Si bien, en ese momento las palabras pasaron desapercibidas y se entendió el contexto, para el artista fue como una patada en la guata y una verdadera falta de respeto.

AK4:20 en picada contra Solabarrieta

“Creo que está equivocado. Pienso que ellos mismos son los que después exigen respeto, cuando no te respetan. Que no se le olvide que nosotros somos personas. Yo podría decir: ‘Mira el viejo de mierd... cómo habla’. Pero, ¿para qué me voy a calentar la cabeza y bajarme al nivel de ser irrespetuoso?”, reclamó en el programa de Youtube Vamo a calmarno.

Además, agregó que “no somos un zoológico, nosotros no somos animales, yo no soy alguien al que tú puedas tildar de cualquier cosa. Él tiene influencia, que no se olvide. (Solabarrieta) es una persona pública. Entonces, no puedes hablar cualquier cosa, menos de tildar de zoológico”, afirmó.

Finalmente, respecto a su molestia por entrar a jugar, dio a entender que fueron invitados solo para hacer promoción al evento y llevar más público al estadio.

“Matías (Marcianeke) creo que jugó tres minutos. Yo no jugué, no canté y muchas de las personas, aparte de ir a ver a Peric, iban con niños chicos que querían vernos a nosotros”, sentenció.