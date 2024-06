Bombo Fica habló sin tapujos sobre el costo de su operación en Europa: contó el drama que pasó con el seguro médico

El comediante Bombo Fica será uno de los invitados que estarán presentes en el próximo capítulo de “Podemos Hablar”. Él abrirá los juegos, y partirá hablando sobre el susto que pasó después de pasar por un complejo momento de salud, por el cual tuvo que ser operado en Europa.

Bombo partió comentando que tuvo que ir al doctor en la ciudad de Barcelona, donde se encontraba después de presentarse en España, producto de una intensa y persistente hemorragia nasal. Él visitó en numerosas ocasiones a centros médicos españoles, y en la última de estas visitas, terminó pasando a pabellón.

“Yo llevaba cuatro sangrados, imagínate, ahí la pasé mal. Me pusieron un tampón que inflan con una jeringa para tapar todo lo que había, presionar a las arterias y es tremendamente doloroso. Te presiona el nervio y lleva un dolor aquí en la cavidad del ojo, la muela te duele, 12 horas aguanté, era horrible”, detalló.

“Ahí lograron presionar para que me operaran el día 28 a las nueve de la mañana. Pasé a pabellón, ya me daba lo mismo, me iba en el sueño, yo quería dejar de sufrir”, agregó el comediante.

“Sé que es feo, pero ¿Cuánto le salió la gracia?”

El animador Julio César Rodríguez quería saber todos los detalles, incluso los más prácticos, y le consultó sin filtro: “Sé que es feo, pero ¿Cuánto le salió la gracia?”. El comediante comenzó contando que “allá la salud pública es gratuita y de calidad, pero es gratis para los españoles y los inmigrantes, el turista no”.

“El turista está obligado a viajar con un seguro, porque si no sería la papa (...) Uno cuando viaja con un seguro, uno cree que va seguro, mira la ironía de la vida, pero no es cierto. Usted saca un seguro, siguiente cubre $50.000 dólares, la raja, estamos listos, pero no es así, aquí hay requisitos, lo descubres cuando estás ahí”, continuó.

“El seguro ¡plop! y ahí te das cuenta que no es tan así, y yo quedé en un estado de vulnerabilidad tremenda y de decepción, porque el seguro apareció sólo la primera vez, pagó la primera cuota del hospital, que no era mucho como 200 dólares”, agregó.

Una vez que la compañía de seguros se enteró que la situación de Bombo era más grave y tendría que ser operado, ésta desapareció. “Después nos mandan un comunicado diciéndonos que yo estaba con una preexistencia, ¿qué significa eso? Yo tendría que haber sabido, o no haber sabido, pero el hecho de que estuviera ahí, ya era preexistente”, comentó.

Él explicó que cuando uno es operado en otro país por ejemplo por un cálculo a la vesícula, el seguro no se hace cargo ya que la persona debería haber sabido que tenía un cálculo, por lo que lo consideran como una condición preexistente.

“Se gastaron como de los $5.000 a $6.000 dólares (entre $4,5 y $5,5 millones de pesos), pero bueno la gracia es que yo llevaba mi Máster Plop y pagué todo con Máster Plop, así que ningún problema y bueno he tenido mis recursos”, dijo al contestar la pregunta del animador.

Finalmente, Bombo Fica señaló que “el drama es para aquella familia que paga su viajecito en cuotas y viaja con un seguro, pensando que está, valga la redundancia, asegurado y le pasa esto. Se forma un drama, entonces lo que hay que hacer hoy en día, hay que empezar a averiguar”.