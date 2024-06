Hasta Kaminski salió al baile: Chilenos no se quedaron ajenos a la polémica Cazzu-Nodal y lanzaron sus mejores memes

Hasta Kaminski salió al baile: Chilenos no se quedaron ajenos a la polémica Cazzu-Nodal y lanzando sus mejores memes

Christian Nodal remeció al mundo del espectáculo internacional tras dar a conocer que inició un romance con Ángela Aguilar, sobre todo a los fanáticos de su expareja Cazzu.

La revelación fue hecha por los tortolitos en un importante medio mexicano, en donde revelaron que: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, comentó.

Una de las más afectadas por esta noticia fue Cazzu, puesto que la nueva pareja del mexicano era su amiga y bastante cercana a ambos. Asimismo, la pareja de cantantes habrían sido padres hace solamente un par de meses de una pequeña niña.

Por su parte, la argentina se sinceró con sus seguidores en redes sociales tras la polémica que se formó en los medios de todo el mundo.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa, pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso, les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible”, escribió en su cuenta de Instagram.

La reacción de los chilenos

En este contexto, es donde los chilenos y chilenas también reaccionaron ante la situación y la compararon con algunas de las noticias del mundo de la farándula nacional.

Algunos de los triángulos amorosos que han marcado el mundo del espectáculo chileno, entre ellos el de Francisco Kaminski, Carla Jara y Camila Andrade, asó como también el de Karol Lucero con Natalia “Arenita” Rodríguez y Faloon Larraguibel, sumándose el romance entre Jorge Valdivia con Daniela Aránguiz y luego con Maite Orsini; entre otros.

El meme hace alusión a los comentarios de Ángela Aguilar sobre la relación de Cazzu con Nodal, en donde aseguraba que era “fan de su relación” y finalmente terminó siendo uno de los motivos de separación.