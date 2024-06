¿Tiembla Karen Doggenweiler?: Carola de Moras realiza irresistible oferta para animar el Festival de Viña 2025

Seguramente fue en tono de broma, pero como dice el refrán, es justamente ahí donde se asoma la verdad. Por eso, sería una atractiva oferta para Mega las palabras que emitió la modelo y animadora Carolina de Moras respecto a la animación del Festival de Viña del Mar 2025, al candidatearse totalmente gratis.

“Yo, hoy día, tú me llamaí para hacer el Festival y te lo hago gratis, porque es una experiencia súper entretenida. Lo haría feliz, porque creo que es entretenido, es una experiencia que yo la viví cinco años seguidos y que fue solamente para mí crecimiento personal. No profesional, sino que personal, de mi seguridad”, reveló la animadora su programa Sintonizados de Radio Pauta.

Posteriormente, eso sí, consciente que la primera opción es el rostro ancla de Mega, Karen Doggenweiler, añadió que la ve animando junto al actor Pedro Pascal, aunque sea solo la primera noche.

Carola de Moras por Pedro Pascal

Según agregó, medio en broma, medio enserio “Yo encuentro que él tiene que abrir. Tiene que aparecer, abrir y él presentar a la Karen, porque se merece que la presenten. Ya me lo imaginé. Bueno, si quieren directora de festival, aquí me llaman”, pasó el dato.

Si bien, la carta segura para subirse al escenario de la Quinta Vergara es la conductora de Mucho Gusto, no deja de ser atractivo para los ejecutivos contar con una experimentada animadora de Viña, con la total disposición de volver al certamen viñamarino sin condiciones de estrella.

“No tengo ningún problema. Con todo el cariño que le agarré al festival, cómo no voy a ofrecer mi know how (conocimiento)”.

Respecto a Pedro Pascal -nombre que sonó hace meses atrás cuando se supo que Mega fue el único canal en participar en la licitación- la animadora que presentó el festival entre 2014 y 2018, dijo que “me tinca demasiado, sería atómico. Un actor de la talla de Pedro Pascal podría, de todas maneras, hacer de animador, sería una súper experiencia”, sentenció.