Federico Koch revive robo en su parcela y asegura que hija de 11 años “está durmiendo con nosotros porque tiene miedo”

Muy afectada se encuentra la familia de Eliana Albasetti y Federico Koch, luego del robo que la exchica Calle 7 denunció por medio de sus redes sociales la madrugada de ayer, cuando desconocidos ingresaron al Santuario Empatía, ubicado en Lampa, donde la influencer alberga diversos tipos de animales que ha rescatado.

PUBLICIDAD

“Gente, por favor, necesito que viralicen esto, nos entraron a robar”, partió diciendo en la plataforma, notablemente afectada por la situación, relatando que los delincuentes “se querían llevar a las vacas, rompieron todo, las mallas, y nos robaron a Pepe Bruno... Ojalá no lo maten, se los imploro, por favor”, fue parte del relato.

Pero esta vez fue su esposo quien aprovechó su cuenta de instagram para referirse al robo y también a cómo han debido enfrentar como familia este violento hecho y del cual no se tiene mayores pistas.

“Tiene miedo”

En su testimonio, el exchico reality explicó que fue su hija de 11 años la primera en darse cuenta del robo, cuando desde la venta de su habitación ve a los ladrones.

“Una nena de 11 años tuvo que mirar frente a frente y a los ojos a una persona que estaba intentando robarse sus vacas. A ella todavía le cuesta, está durmiendo con nosotros porque tiene miedo”, aseguró.

Respecto de su esposa, Koch dijo que “la Eli no está bien, por eso no está acá conmigo. Ella está más afectada que yo (...) es mucho más de piel, de sentimientos, y esto la tiene más consternada que a mí”.

Pepe Bruno

Durante la transmisión del expelotón, éste también se refirió a la búsqueda Pepe Bruno, el cordero que los desconocidos se llevaron esa madrugada, asegurando que “he estado todo el día buscando, recorriendo con el celular en la mano y viendo si podíamos conseguir pistas”, pero hasta el momento no han podido dar con el paradero del animal y afirmó que el robo no habría una coincidencia.

“Esto fue premeditado, no fue coincidencia, ellos sabían a lo que venían (...) vinieron con napoleones, cuerdas para maniatar a los animales y hasta con fardos de pasto”. Además, relató que los ladrones llegaron en un vehículo hasta una ruta cercana, para posteriormente romper “un cerco perimetral (...) caminaron los 120 metros y se metieron directo a nuestra parcela”.