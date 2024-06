“No me toques los cojones porque te desmonto las mentiras”: Gala Caldirola lanzó inesperado comentario a Oriana Marzoli y provocó el enojo de la española

Gala Caldirola sigue molesta por el beso que protagonizaron Raimundo Cerda y Oriana Marzoli, así lo demostró con un inesperado comentario que le lanzó a la española en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

Todo habría comenzado cuando la expareja de Luis Mateucci le consultó a su compañera si le molestaba que estuviera cerca del exGran Hermano.“Me parece atractivo y me hace mucha gracia, pero no tengo sentimientos”, le afirmó Marzoli en la conversación.

“No me tienes que pedir permiso, tienes que hacer lo que quieras hacer. A mí no me molesta, pero tienes que tener claro que el juego es para los dos lados. Si te pones en algo con él y él se quiere acercar a mí o yo a él, no te puedes picar. Tienes que saber dónde te estás metiendo. Lo que no quiero es que esto termine siendo un problema entre las dos nuevamente”, le contestó Gala.

El gritoneo

Más tarde, mientras los miembros de su equipo conversaban en el comedor de los sirvientes, Luis bromeó con Gala diciéndole que ella fue “rápida” con Rai.

En ese momento, Caldirola aprovechó de lanzar una indirecta a Marzoli, asegurando que es “mejor (ser) rápida que desleal. Te acabas de besar con uno que estaba con otra”, contestó la española cuando Oriana comentó el chiste.

“Usted nunca ha estado con Rai, dicho por usted y dicho por él. Si te revienta ver que él me busca y me quiere comer, es otra cosa. Esa es la realidad, nunca quiso tener algo contigo”, le respondió gritando su compañera, enfadada, y le reclamó a Caldirola que ella le preguntara siempre antes de hacer las cosas.

“Y has hecho lo que has querido igual”, contestó Gala, también molesta.

Pero eso no quedó ahí puesto que Oriana se lanzó con todo en contra de Caldirola, advirtiendo que deje de sacar a la lluz el tema y afirmando que sus palabras no son coherentes con sus acciones, puesto que sigue hablando sobre el tema.

“Si vas a estar de buenas conmigo, después no me tires indirectas. Porque entonces me voy a meter el código donde quiera y me lo voy a comer de verdad, para que te quejes de verdad”, disparó Oriana de vuelta, añadiendo que “me toca los cojones que hayas intentado herirme. Tú estuviste con Luis una semana y si hubiese sido por ti te lo hubieses calzado. He sido buena contigo, no me gustaría hacerte daño a ti. No me toques los cojones porque te desmonto las mentiras en un segundo”, le dijo, recordando sus conflictos en “Volverías con tu ex”.

Minutos más tarde, cuando ya ambas se habían separado, Gala se sinceró con Mariela Sotomayor sobre la situación. “No es cierto que no se presta para el juego, porque ella misma me dijo que la semana pasada estuvo h… con Rai para joderme a mí. Ahora se le olvida. Si realmente no quería generarme incomodidad, no se habría metido. Lo hizo por dos motivos: por ego, para joderme, y porque le interesa. Y si le gusta y me pregunta, no voy a estarle diciendo que no se bese con él”, argumentó.