“No necesito nada de ellos”: Luis Mateucci no aguantó que sus compañeros no lo defendieran tras pelea con Fabio Agostini

Durante este jueves, se transmitió la gran pelea entre Luis Mateucci y Fabio Agostini, la cual dividió las opiniones de los participantes de “¿Ganar o Servir?”.

Posterior a la pelea, el argentino regresó a la casa y conversó con Oriana Marzoli, quien le comentó que solamente ella y Daniela Colett salieron en su defensa.

“Son todos más falsos. Una vez que apriete el acelerador acá, me los llevo uno a uno”, sostuvo Mateucci al escuchar las palabras de la española.

Acto seguido, el argentino se defendió diciéndole a sus compañeros por qué le escupió la Nutella al español en “Tierra Brava”.

“Si lo hice es porque él se metió en una foto de mi familia, me la rayó cuando no lo veía, escribí un cartel de mi familia y le escribió cosas como ‘Pingostini’. Se metió con mi familia, y yo siempre le dije que con mi familia no se mete nadie. Y yo no lo obligué a que se comiera la Nutella. Él no hizo ni más ni menos que yo, él no es una víctima y yo tampoco”, se explicó el trasandino.

Oriana intervino para insistir en que nadie lo quiso defender. “Los demás nos tacharon y nos atacaron, aquí nadie dio un duro por Luis, únicamente Dani y yo”, sostuvo la española.

Luis Mateucci y Daniela Colett | Ganar o Servir

El desahogo de Mateucci

Posteriormente, Mateucci se quejó con Daniela Colett de que sus compañeros de equipo no lo habían apoyado en el fuerte conflicto.

“Me hizo un click en la cabeza, que no hayan tomado partido o hayan dudado de cómo son como persona, ¿para que los quiero en mi vida? No necesito nada de ellos, nada”, se lamentó con la brasileña.

En tanto, Sabélo felicitó a Luis. “Estuviste excelente, vos le ganaste de cabeza. Él habiendo ganado un reality, no te supera”, le dijo. A lo que Mateucci respondió: “Me tiene envidia. ¿Qué culpa tengo yo?”.