Paty López reveló el mal rato que pasó con un arrendatario estafador: le llegó a afectar a su embarazo

La actriz Patricia López estará presente en el capítulo de este viernes de “Podemos Hablar” que se emitirá en horario estelar por las señales de Chilevisión. En el punto de encuentro, ella relató un desagradable momento que vivió con un arrendatario estafador.

“Yo arrendaba mi departamento, mi único ingreso, estaba en el proceso post pandemia. Tenía un arrendatario que al principio se portó bien y que después se empezó a demorar con el arriendo. Era entrador, canchero, me lo recomendó un amigo de mi hermano, era conocido”, partió contando.

“Bueno, como yo soy buena onda, soy honesta y creo en las personas, empecé a permitir que se demorara en el arriendo. Vino la pandemia, y se empezó a demorar un poco más, bueno comprensible”, agregó la actriz sobre la situación.

Paty López se embarazó, y para ese entonces, él le debía casi un año de arriendo, “lo que para mí situación de mamá, embarazada, actriz, independiente, es como, amigo no puedo seguir subvencionado tu arriendo. Por favor, págame o retírate y la buena onda empezó a terminar”, contó.

“Dejó de contestar mis WhatsApp y mis emails y eso me empezó a angustiar, porque empecé a recordar todos estos casos de personas que no pueden sacar más a los arrendatarios de la casa y era mi patrimonio y yo embarazada”, añadió López.

El estafador con prontuario

La actriz confesó que este mal rato, le llegó a afectar a su embarazo. “Yo ya estaba mal, con reposo absoluto, en la cama con el celular tratando de hablarle a este tipo, ‘por favor, estoy embarazada, estoy con pérdida, devuélveme el departamento, no me importa que no me pagues, pero permíteme recuperar mi patrimonio para poder arrendarlo’ y el tipo no me respondió nunca más”, reveló

“Ahí mostró la verdadera identidad, que era un estafador. Siguió sin pagar, siguió sin pagar y siguió sin responder”, agregó la actriz. Ella le terminó pidiendo a su esposo que por favor fuera a sacar al hombre del departamento, y finalmente, lo logró.

En los mensajes de texto que ella le enviaba, lo amenazó con funarlo, denunciarlo y contarle a todo el mundo que era un estafador. Esto especialmente por su indolencia ante el sufrimiento de Patricia, quien se encontraba embarazada y pasando por un mal momento de salud en ese tiempo.

López se puso su gorro de investigadora privada, y se encontró con una información impactante. “Lo investigué, y 80 millones de pesos le debía a su mujer por pensión alimenticia. No puede salir del país, había falsificado firmas”, reveló y añadió que el auto que pudo haber incautado, ya estaba en prenda de dos entidades bancarias.

“Nunca me había visto siendo víctima de un estafador, un tipo encantador, que llega como dateado por un amigo mi hermano, pero había algo raro. Cuando me dice ‘Paty necesito arrendar tu departamento, por favor, ¿me lo arrendai?’. Por supuesto, no hice contrato, no pedí garantía, porque era dateado y era buena onda. Él llegó con una maleta y su ropa en las manos, el gallo ya venía arrancando de otra estafa”, cerró.