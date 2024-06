Tonka Tomicic aclara rumores acerca de eventual regreso a la televisión ventilados recientemente

El nombre de Tonka Tomicic vuelve a reflotar en la opinión pública luego de que se rumoreara su eventual regreso a la televisión. Según revelaron en el programa “Que te lo digo”, productores de Chilevisión estuvieron a una firma de contratar al exrostro de Canal 13 para “Top Chef Vip”, en su segunda edición.

“Me cuentan fuentes muy importantes de CHV, que Tonka estaba contemplada para un proyecto importantísimo dentro de ese canal. Que tuvo varias reuniones o negociaciones, pero algo había gatillado en Tonka decir ‘no, muchas gracias. Doy el siguiente paso’”, contó Luis Sandoval.

Las aseveraciones del panel del espacio de farándula fueron emitidas este miércoles 12 de junio y circularon durante la mañana de este jueves en portales especializados. Durante esta jornada El Filtrador se comunicó con la exanimadora del Festival de Viña del Mar y supieron de primera fuente su verdad al respecto.

Los detalles que reveló “Que te lo digo”

Pero en la edición reciente de “Que te lo digo” profundizaron en la primicia sobre Tomicic. Aseguraron que en el canal de Paramount “sabían que era un rostro no barato, más bien caro. (Pero) estaban dispuestos a gastar ciertas lucas por ella”.

Sandoval señaló que a los productores de CHV les sorprendió que, tras la oferta, la exconductora de “Bienvenidos” respondiera ‘ok. Déjame pensarlo y analizarlo”.

“Pasa un par de días y la vuelven a llamar”, prosiguió el periodista. Ahí, le cuentan que el contrato está listo y debe pasar a firmar. Pero, “Tonka dice, ‘estuve pensado y he decidido, en esta oportunidad, no ser parte de lo que me están ofreciendo. Muchas gracias por pensar en mí, pero será hasta la próxima’”, reveló el panelista del programa de Zona Latina.

No obstante, este rumor carece de fundamento. Así lo dejó en claro la propia Tonka Tomicic en declaraciones al citado portal.

“No estuve a punto de entrar a ese programa, no es verdad. Lo deben estar diciendo para promocionarse”, adujo el exrostro del canal del grupo Luksic.

Cabe señalar que las últimas incursiones de la animadora en la pantalla chica fueron el estelar “Starstruck”, como jurado; “Noche Cero” y “Échale la culpa a Viña”, en 2022.