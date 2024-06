“Llegó a la pantalla por ser bonita...”: Jaime Coloma se fue en picada en contra de Carola de Moras

Esta semana, la modelo Carola de Moras sorprendió al manifestar sus deseos de volver a animar el Festival de Viña del Mar. La locutora se puso en el supuesto que Mega se contactara con ella para que volviera a pisar la Quinta Vergara, y elaboró sobre el significado que tiene el certamen para ella.

PUBLICIDAD

“Yo, hoy día, tú me llamaí para hacer el Festival y te lo hago gratis, porque es una experiencia súper entretenida. Lo haría feliz, porque creo que es entretenido, es una experiencia que yo la viví cinco años seguidos y que fue solamente para mí crecimiento personal. No profesional, sino que personal, de mi seguridad”, reveló la animadora en su programa “Sintonizados” de Radio Pauta.

La opinión demoledora de Jaime Coloma sobre Carola de Moras

En el programa de farándula “Que te lo digo”, se contactaron con el opinólogo Jaime Coloma, quien no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre los dichos de Carolina de Moras. “Primero, encuentro que Carola de Moras no tiene punto de comparación con Karen Doggenweiler. Creo que Karen es una estupenda comunicadora, es una persona que tiene una opinión sólida y que no llegó a la pantalla por ser bonita”, partió.

“Carola de Moras llegó a la pantalla por ser bonita. De hecho, ha tenido muchas oportunidades y no ha brillado como comunicadora. Es cierto que tiene el respaldo de sectores económicos, de agencias de modelajes y cierto sector de la población”, continuó.

“Pero, yo no diría que es un rostro, especialmente cariñoso. Si ella quiere hacerlo gratis, ella tiene el derecho a postularse. Me parece que ella debería pedirle ayuda a Karen Doggenweiler, y no al revés. No conozco a Carola de Moras más de lo que he visto de ella en pantalla, y no hablo de una persona que no conozco”, añadió Jaime Coloma.

“Yo creo que llegó a un nivel importante de la televisión chilena, pero básicamente porque es una mujer considerada muy linda, y que respondía a ciertos cánones de belleza que en un país tan aporofóbico como este, que le molesta los rasgos más étnicas, le gusta la gente de ojitos claros y todas esas cosas, funcionaba”, agregó sin filtro.

“Pero, yo no la encuentro una buena comunicadora. Hablo de ella profesionalmente, no la conozco más y no me interesa tampoco conocerla”, cerró.