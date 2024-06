“Me dejó rasguños con sangre”: Fabio Agostini aseguró que no mostraron toda su pelea con Luis Mateucci

Este jueves por fin se emitió la pelea de Fabio Agostini y Luis Mateucci, la cual sucedió a finales de abril, y terminó con la renuncia del español al reality show, “Ganar o servir”. El ganador de “Tierra Brava” estaba atento a la emisión de este episodio en Canal 13, y la edición del programa, despertó su enojo.

En el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, el periodista Luis Sandoval se comunicó con Agostini, quien decidió romper el silencio sobre su versión de los hechos. “Es increíble como editan todo, es increíble la edición. Yo estaba esperando este capítulo porque quería ver la pelea entera, no la pusieron entera”, reveló.

“Han cortado un montón de cosas para dejarlo bien a él de nuevo, y dejarme mal a mí, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Esto viene de ‘Tierra Brava’ que siempre editaban cosas y yo soy el malo de la película, pero bueno, me la aguanto. Soy como ‘Deadpool’, un villano héroe que le termina gustando a la gente, a medida que me va conociendo el público, al final les voy a caer bien”, continuó.

La revelación de Fabio Agostini

“Ya estoy acostumbrado a las críticas, una vez más lo vuelve a hacer con la pelea ésta. Me da mucha risa como justo cuando le tiro un vaso de agua, él se levanta y hay un cambio de imagen innecesario, empiezan a enfocar una silla, una mesa, un silla rodando. Austin corriendo de repente, el otro corriendo, son como tres segundos que lo quitan y no ponen las imágenes exactas”, aseguró.

Es ahí cuando Fabio cuenta lo que no se vio de la pelea, “él se levanta y en el fondo me agrede a mí, él me agarra del brazo, me aprieta y me dejó rasguños con sangre que después yo los estuve enseñando a las cámaras, que tampoco lo pusieron y me dio mucha rabia eso también. Esas imágenes cuando él me agarra y me empuja a la pared, no las pusieron”, afirmó el español.

“Nos pararon, nos agarraron y ahí empiezan otra vez las imágenes de cuando nos estamos peleando. Eso es otra cosa que me da rabia, que lo editen”, cerró Fabio Agostini.