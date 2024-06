“Siempre lo voy a amar”: El férreo apoyo de Daniela Aránguiz al “Mago” Valdivia tras desmentir acusaciones de conocida escort

En medio de la controversia que ha envuelto en los últimos días al exfutbolista Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz su exesposa le entregó todo su apoyo tras las acusaciones de la escort Natthy Chilena. Esto, luego de que el pasado jueves, Valdivia presentara los resultados negativos de un test de drogas para desmentir las afirmaciones de Natthy, quien había asegurado haber tenido un encuentro sexual de 17 horas con él, donde incluso se habría consumido drogas.

En un extenso comunicado emitido hace algunos días atrás, Valdivia, actual pareja de la diputada Maite Orsini, negó rotundamente las acusaciones y lamentó que los medios de comunicación dieran voz a estas declaraciones sin presentar ninguna prueba.

Además instó a la mujer que publicar las supuestas “pruebas” que tenía sobre el supuesto encuentro. Incluso recordó que en dos ocasiones anteriores había sido acusado de lo mismo sin que nunca se demostrara ninguna evidencia.

Pues ahora, el comentarista deportivo decidió ir un paso más allá y fue él quien entregó las pruebas que lo exculpan de dicha acusación. El deportista hizo público el resultado de su test de drogas, el que arrojó negativo para diferentes sustancias. “Esto es el inicio del final a las mentiras y maldad de una señora sin escrúpulos. Gracias a todos quienes confiaron en mí”, manifestó Valdivia.

“Siempre lo voy a amar”

En el programa Sígueme de TV+, Daniela Aránguiz abordó este escándalo y reveló que Valdivia no solo hizo público el resultado del test de drogas, sino que también lo mostró primero a sus hijos en común. “Qué bueno que Jorge haya hecho esto y no lo hizo solamente público, sino que yo soy testigo y doy fe que ese examen a las primeras personas que se les mandó fue a las personas de mayor interés, que son parte de nuestra familia, la familia que hicimos juntos, y como para decir, el papá no está en esto”, expresó.

Además, la panelista fue más allá y sugirió que el exfutbolista iniciara acciones legales contra la mujer, pero no solo eso, la exesposa del “Mago” reafirmó su amor incondicional por él.

“Lo encuentro súper válido, me encantaría que demandara a esta mujer, me encantaría, porque yo siempre he dicho, yo con Jorge podemos sacarnos los dientes peleando y las uñas, pero yo siempre lo voy a amar de diferente manera. Toda la vida”, afirmó la panelista.

En ese sentido, Aránguiz rememoró su larga relación con Valdivia, destacando que crecieron juntos desde los 19 años.

“O sea, crecí con él, teníamos 19 años y estas cosas, cuando uno habla estas cosas sin tener pruebas y lo que dice él, ‘que fácil decir esto sin mostrar pruebas’, e invitó a esta mujer a que mostrara estas pruebas. La mujer no lo hizo, muy bien el primer paso que está dando, espero que el segundo paso sea tribunales”, sentenció la exmekano.