“Siempre se están quejando”: Magdalena Max-Neef aclaró sus polémicos dichos sobre los actores tras tildarlos de “llorones”

A mediados de marzo, la actriz Magdalena Max-Neef realizó unas polémicas declaraciones que se ganaron el cuestionamiento de sus compañeros de gremio. Ella aseguró que los actores “somos lo más llorones que hay” en una conversación en Radio Futuro.

“Yo creo que la cultura es bien importante, pero también siento que eventualmente hay prioridades. Yo creo que el teatro también es parte de la educación. Ahora, de que los colegas de uno lloran, somos los más llorones que hay”, reconoció.

“Todo el tiempo estamos llorando. Hay algunas personas que se ganan el Fondart cinco años seguidos, no se lo ganan un año y empiezan a alegar que ‘el gobierno, que no apoya la cultura’”, declaró la actriz.

“A mí el gobierno no me ha auspiciado nada, no he recibido ni una sola cosa del gobierno de Boric, ni de Bachelet ni de Piñera ni de ninguno”, lanzó Max-Neef.

“A lo mejor no son solo los puros actores...”

La actriz será una de las invitadas del nuevo capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde fue consultada sobre estos dichos por Julio César Rodriguez. “Oye no sabes cómo me hincharon cuando yo hablé que los actores eran llorones”, partió revelando.

“A lo mejor no son solo los puros actores, a lo mejor somos todos los chilenos así, pero como yo estoy en ese gremio... Los actores se quejan, siempre se están quejando: se quejan porque no tienen pega; cuando tienen pega se quejan por el horario de la pega. Cuando están grabando una teleserie se quejan porque tienen que esperar mucho, porque el personaje es fome, por el vestuario, etc”, enumeró.

“Mira yo te prometo que yo no he visto gente quejarse más, entonces ahora es un aprendizaje, porque tú de repente llegas a tu casa y dices ‘yo no puedo estarme quejando tanto’. No es que yo esté fuera de eso, yo con mi amiga Pepi (Josefina Velasco) tenemos una terapia para no quejarnos delante de la gente. Entonces nos juntamos, entre las dos hablamos puras cosas políticamente incorrectas y después uff, relajadas, así no nos quejamos más”, contó Magdalena Max-Neef.