Así fue el inesperado encuentro de Daniela Aránguiz y Fabio Agostini que exhibieron en redes: tomaron vino y pelaron de lo lindo

Este sábado, Daniela Aránguiz sorprendió a sus seguidores al compartir un inesperado momento a través de sus redes sociales. La ex chica Mekano visitó a Fabio Agostini en Santiago, y durante un live en Instagram, ambos conversaron sobre su participación en el reality “¿Ganar o Servir?” y la reciente pelea entre Fabio y Luis Mateucci, que sigue generando controversia entre los seguidores del programa.

Según dieron a conocer, la reunión fue inicialmente planeada para incluir a otros exparticipantes de ‘Tierra Brava’, sin embargo, se llevó a cabo en solitario tras la cancelación de último minuto por parte de los demás invitados.

Agostini la recibió solo en toalla

La exchica Mekano llegó con dos botellas de vino, mientras que Fabio la recibió en su casa usando solamente una toalla. “¿Por qué me estás esperando así?”, comentó entre risas Daniela, a lo que el español respondió: “Me pillaste justo… pasa para acá”.

Durante el encuentro, ambos compartieron varias copas de vino y aprovecharon la ocasión para comentar algunos episodios del reality actual de Canal 13. En los últimos episodios de “¿Ganar o Servir?”, la disputa entre Fabio Agostini y Luis Mateucci ha acaparado la atención del público, convirtiéndose en uno de los puntos más comentados del reality.

Agostini aprovechó el live para relatar lo que no se vio de la pelea con el argentino. “Me levanté por la mañana y mientras fregaba un plato dije: ¿Qué puedo hacer hoy? Se lo tenía guardado a Mateucci”, relató Fabio. “Todas las que me hizo, se la voy a hacer en su cara”, agregó, explicando cómo la tensión con Mateucci llegó a un punto de quiebre. Según Fabio, Mateucci lo empujó, pero la intervención de Raimundo y otros compañeros evitó que la situación se agravara.

Fabio no solo abordó su pelea con Mateucci, sino que también se mostró coquetón con Daniela. En el live, él dejó entrever que podría haber algo más que una amistad entre ellos. “Ellos pusieron que yo ya te había comido, pero yo no te he comido todavía”, dijo en tono jocoso, lo que provocó una risa nerviosa de Daniela.

El encuentro entre Daniela y Fabio, transmitido en vivo, no solo alimentó las especulaciones sobre una posible relación entre ellos, sino que también desató una serie de comentarios de los cibernautas, en relación a que ambos aún no superan a Luis Mateucci en sus vidas.