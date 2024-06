Eliana Albasetti y robo de Pepe Bruno: “No perdemos las esperanzas”

Eliana Albasetti habló en extenso sobre la traumática experiencia que vivió junto a su familia el pasado jueves y que terminó con el robo de uno de los animales de la parcela. Momento que la mujer inmortalizó por medio de sus redes sociales, cuando pidió ayuda para viralizar la imagen de Pepe Bruno, un cordero que habían salvado hace más de un año y medio, implorando que “ojalá no lo maten”.

PUBLICIDAD

Sobre la dinámica de los hechos, Albasetti relató a Meganoticias que “entraron 4 hombres encapuchados, se pasaron desde la ruta y rompieron la pandereta del vecino. Trajeron herramientas. Mi hija más grande los vio desde la ventana, porque tiraron una red encima de las vacas”.

En su relato la exchica Calle 7 explicó que “quisieron llevarse a Dulzura y a Empatía la estaban tratando de lacearla, pero ella es más difícil”. Por tal razón, la mujer señaló que los desconocidos llevaban un fardo de comida para que los animales se acercaran a ellos y olvidaron algunas cuerdas al escapar del lugar”.

Pepe Bruno

Si bien el robo de Pepe Bruno está siendo pesquisado por la Fiscalía, todavía no se ha podido dar con pistas que permitan ubicar el paradero del cordero de Eliana Albasetti, el cual proviene del sur, luego que una niña lo regalara para evitar que fuera faenado.

“Ella le pidió al papá que le perdonara la vida y nos contactó para traerlo al santuario. Era muy regalón, igual que un perro. Es tierno, un cordero grande de 4 años, extremadamente dócil”, confirmó.

Pese a los llamados que se hicieron para viralizar la foto de Pepe Bruno, la mujer sostuvo que no hay resultados. “Lo que nos decía Carabineros es que se iban a deshacer de él rápido. Nos dijeron que los faenan el mismo día, pero no perdemos las esperanzas. Ojalá que no vuelva a pasar algo así. Es una pena terrible”, afirmó.

Finalmente Eliana Albasetti reflexinó que “lo que cuesta un cordero no es nada comparado con el amor que uno le tiene como familia”.