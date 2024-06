“De tu boca sale pura envidia…”: Botota Fox traicionó a su equipo en “¿Ganar o Servir?” y provocó la furia de Camila Recabarren

Botota Fox protagonizó un gran conflicto en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, esto debido a que no quiso votar en bloque junto a su equipo y provocó la furia de sus compañeros, sobre todo de Camila Recabarren.

El hecho ocurrió cuando los participantes se encontraban en una nueva asamblea, en donde la estrategia del grupo liderado por Luis Mateucci era nominar a Mariela. Sin embargo, el transformista se tiró para atrás a último minuto y votó por Sabélo.

“Más que una nominación te doy la bienvenida. Si me voy mañana, quiero decirte que la única reina soy yo, y espero que esto te sirva, es un voto por cariño”, argumentó el transformista, sorprendiendo a todos sus compañeros.

Esta situación molestó a la exMiss Chile, quien aprovechando su turno en la votación, realizó una mención a su compañero de equipo.

“Eres una persona desleal y falsa que habla de estrategia y de equipo, pero a la primera que puede, falla. Habíamos hablado en equipo de tomar decisiones, pero aquí se ven los más fuertes y leales”.

“No vas a discutir conmigo, recuerda que nos fue muy mal discutiendo. Usted no tenía miedo de ir a la eliminación, vaya. Me importa bien poco lo que digas”, contestó el transformista.

“Tiras pura envidia, de tu boca sale pura envidia… a la ‘Sabélo’, a todas. Te haces el chistoso y eres más falso que la mierda, burlándote siempre del resto”, indicó la modelo.

Luego de que Camila votara por Mariela, Botota la tildó de “falsa” por ser amiga de la periodista y nominarla igual. “Tienes que hacer un personaje porque ni te conocen como José Miguel, eres súper falso” le contestó Recabarren, y ambas siguieron discutiendo ya sentadas.

“Se te hizo responderle a los demás y me vienes a responder a mí. No eres nadie, señorita, váyase”, se burló Botota.

Así, con Botota como el único voto disidente de los pactos, Camila se convirtió en la tercera nominada.

Siguió la discusión

Ya al regresar a la hacienda, Pangal comentó que “sabía que había un Judas en el equipo”, haciendo referencia a la decisión que tomó la Botota. “Todo se paga en esta vida”, afirmó Botota a sus compañeros.

En tanto, el equipo del transformista la estaba haciendo pebre: “Dice que me quiere pero no le importa tampoco. La Botota nos cag…”, reflexionó Blue Mary. “Es doble filo la Botota. Le agarré cariño, pero si me dices si la quiero en mi equipo, no”, contestó Luis.

Acto seguido y para descargar su furia, Camila Recabarren decidió pararle los carros a Botota: “¡Chanta! Se enoja que le digan la verdad. Te metes en un personaje porque ni vos te conocís”, le dijo la modelo, mientras que el transformista se lanzó a llorar mientras le gritaba “¡cállate, estúpida!”.

Acto seguido, el transformista se sentó a llorar a solas en el pasto. A su regreso, se negó a dormir en el cuarto de los señores y se cambió donde los sirvientes.

Se quebró la amistad

Pasaron varios minutos desde este tenso momento, y Camila decidió hablar con Sábelo de esta situación, quien le comentó que “él igual es muy agresivo. Uno tiene que defenderse, obvio”, indicó el transformista, sosteniendo que Botota se sobrepasó con la ex Miss Chile.

“Él dice abiertamente que es una persona hiriente cuando hay que discutir. Entonces cualquier cosa me va a decir, no tiene escrúpulos. No me quedo callada con él, a mí me da lo mismo. Me encantaría competir contra él”, se defendió Camila.

Por su parte, Mariela Sotomayor le comentó a Botota que la modelo es una persona agresiva y que se portó mal con ella. “Todo lo que le dijiste es tan cierto que la mina se picó más todavía. Ella perfectamente se podría haber quedado callada y conversar después”, sostuvo la periodista. “Es que le gusta palabrear a la gente. No existe más para mí esa h…”, indicó Botota.

A la mañana siguiente, el exTierra Brava le comentó a Mariela y a Gala que se arrepentía de haber confiado en Camila. “Ayer mismo le dije ‘Yo te veo en la final, ojalá llegues bien’”, se lamentó. “Ahí te das cuenta. Yo conozco bien esa gente de m… que no aprende nunca, puedes ser muy bueno con ellos pero te pegan igual, tienen el alma muy oscura y no son empáticos”, reflexionó Mariela.