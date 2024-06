“Nos amamos y todo fue un error”: Coté López se reconcilió con Diego Jiménez tras escándalo familiar

Hace solo unas semanas, la familia de Coté López y Luis Jiménez se vio envuelta en un escándalo de proporciones cuando Diego Jiménez, el hijo mayor de Luis, aseguró que la influencer intentó alejarlo de su padre y hermanas. El conflicto generó un intercambio de acusaciones entre los involucrados a través de redes sociales, generando una ola de especulaciones y comentarios acerca del quiebre familiar.

PUBLICIDAD

Tras retomar sus redes sociales, luego de cerrar su cuenta de Instagram por un par de días a raíz del conflicto, la empresaria aseguró que desde ahora no se preocuparía del qué dirán y retornó con todo a las redes.

Por lo mismo, este lunes López decidió usar su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores. Entre todos los comentarios, hubo una directa pregunta de una usuaria que llamó la atención: “Nunca respondes las preguntas incómodas solo las que te convienen! Qué onda con Diego”, lanzó la cuenta anónima. Ante esto, López no dudó en aclarar la situación.

“Nos amamos y todo fue un error”

“Yo respondo lo que quiera, es mi Insta jajaja, pero como ahora dije que no me iba a cuidar de hablar por el qué dirán en la prensa, responderé con honestidad”, partió expresando la empresaria.

Enseguida la influencer dio a conocer que mantuvo una conversación con Diego luego del bullado conflicto. “Hablamos a los dos días de todo el escándalo, está todo bien, ambos coincidimos en que nos amamos y todo fue un error”, sostuvo.

“Sí me dolió mucho, fue algo que jamás me esperé en 18 años. Nunca tuve un conflicto con nadie, siempre me he contenido de responder a quienes hablan de mí porque no me conocen”, afirmó.

La empresaria lamentó haberse dejado llevar por la rabia y la impotencia, que fue lo que la llevó a responder públicamente. “Esta vez sí me dolió y caí en algo tan bajo respondiendo (ojalá él hubiera entendido en su minuto que era mejor arreglarlo en privado). Yo solo me defendí de la rabia, impotencia e injusticia, pero ya pasó y entiendo que tiene 24 años y yo 35, quizás debería ser más madura... pero ya fue, no es tema”, concluyó.

La reconciliación entre Coté López y Diego Jiménez marca un punto de inflexión en el tumultuoso conflicto que se hizo público hace tan solo unas semanas. Al parecer las aguas estarían calmadas al interior de los López Jiménez, quienes buscarían dejar atrás el escándalo y centrarse en mantener la paz y armonía dentro del hogar.