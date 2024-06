Todo un mini galán: Sole Onetto compartió tierna imagen de su pequeño hijo Borja

Vestido con jeans, camisa de mezclilla y taquilleras zapatillas Converse. Así fue el look que lució el pequeño Borja -el hijo de cuatro meses de edad de la periodista Soledad Onetto de Canal 13- durante durante el Día del Padre.

La conductora de noticias compartió la imagen con sus seguidores en sus historias de Instagram, en homenaje a su pareja, el abogado y empresario Andrés Barrios.

La foto del sonriente Borja fue acompañada con un emoji de corazón y las iniciales BBO, Borja Barrios Onetto.

Sole Onetto, madre a los 47 años

Tiempo atrás, contó cómo es para ella ser madre a los 47 años de edad, reconociendo que sentía miedo.

“Siento que estoy en un momento trascendental de mi vida”, confesó de entrada la comunicadora. Si bien la conductora defiende la decisión personal de querer o no tener hijos, asegura que se siente más que contenta y satisfecha con el proceso que está viviendo tras la llegada de Borja. “En lo personal, y ya pasado este proceso, solo puedo decir que no habría sido bueno perderme esta experiencia. Tenía que vivirla, que experimentarla, que gozarla y sufrirla”, expresó.

Al respecto reflexiona: “Eso es una parte de ser madre, aunque por supuesto que no es todo. Y a lo mejor algo que lo describe bien, es que por primera vez tengo miedo a morir”.

Finalmente, la periodista recordó una frase que dijo en el pasado y que, a diferencia de antes, ya no le hace el mismo sentido.

“Una vez lo dije ante un grupo y se sorprendieron mucho. Dije: “Si la vida me quiere llevar hoy, que me lleve. Porque realmente he hecho todo lo que he querido, no hay nada en que me haya restringido o no haya alcanzado un sueño”, recordó.

“Pero ahora, por primera vez, por Borja, tengo miedo a morir, miedo a que mi hijo se quede sin mí. Y por él quiero vivir la mayor cantidad de tiempo posible”, manifestó la presentadora de TV.