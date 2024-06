“Lo que a él le importa, es limpiar su imagen”: Aseguran que Jorge Valdivia interpusó una querella contra Natthy Chilena

Jorge Valdivia nuevamente vuelve a ser noticia tras revelar que presentó una querella contra Natthy Chilena, por lo que la influencer tendrá que enfrentar cargos por el delito de injurias y calumnias.

Así lo confirmó el representante del exfutbolista en el más reciente capítulo de “Zona de Estrellas”, en donde comentaron el más reciente comunicado en relación al exmarido de Daniela Aránguiz.

¡Ya basta de tanto circo, me cansé de tanta mentira! Hasta cuándo los matinales, portales y medios de farándula dan espacio y se hacen cómplices de una versión de Natthy Chilena donde ella afirma, sin prueba alguna, haber estado conmigo”, fueron algunos de sus descargos en su cuenta personal de X (exTwitter), esto en relación a la acusación que realizó la escort asegurando que pasó “17 horas de sexo y drogas” con el Mago.

“He mantenido silencio por amor y respeto a mis hijos. He estado muy afectado por esto y la fuerza me la han dado mi familia y amigos. Puedo entender el trabajo de ciertos reporteros pero no la irresponsabilidad de publicar sin chequear información ni medir consecuencias”,

La querella

Ahora, según la información entregada por uno de los panelistas del programa de farándula de Zona Latina, el exfutbolista decidió dejar el asunto en manos de la justicia.

El comunicado expuesto en el espacio asegura que su objetivo es dejar en “claro que ella ha mentido, y proteger a sus hijos de tantas mentiras”.

“Mostrar que a él lo mueve el amor por su familia, sus amigos y el trabajo, no el odio ni la venganza”, aseguran.

“Lo que a él le importa ahora, es limpiar su imagen, y desmentir a Natthy Chilena. Él asegura que eso no ocurrió. Me dicen que él está tranquilo, y que esto no lo hace ni por Maite, ni Daniela, lo hace por él”, precisó el periodista Pablo Candia.

Finalmente, el exjugador de “La Roja” busca “establecer parámetros mínimos de entendimiento con la prensa tras el espacio ambo que se le ha dado a las noticias falsas relacionadas con su vida”.