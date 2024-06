“No tengo ningún problema con nadie, pero...”: Alessia Traverso reveló que ya no tiene contacto con algunos de su amigos de “Gran Hermano”

Alessia Traverso recordó su pasó por “Gran Hermano” y reveló si es que aún tiene contacto con las personas que fueron sus amigos dentro del encierro de CHV.

En conversación con Página 7, la cantante detalló pormenores de su paso por la televisión y aseguró que ya no está interesada en volver a un programa de telerrealidad.

“No me llamaron para volver, pero estaré en el React de Ganar o Servir, donde hablaré de mi canción. Acepté ir por eso, quiero promocionar mi tema”.

“No volvería a entrar a un reality. Fue una etapa, de la cual estoy muy agradecida, porque me trajo en gran parte lo que estoy logrando ahora, pero ya está cerrada totalmente. Ahora estoy enfocada en la música”, confesó Alessia.

En esa línea, también reveló que está contenta porque sus excompañeros de “Gran Hermano”, como Fran Maira, Hans Valdés y Scarlette Gálvez, estén incursionando en la música.

“Me encantó Desleal, la encuentro increíble. Ella es una mujer empoderada y ejemplo de muchas personas. Yo la quiero harto, ojalá le siga yendo muy bien y todo el éxito para ella”, precisó. Asimismo, agregó que le está yendo bien a la rubia dentro de “¿Ganar o Servir?”, asegurando que “la veo bien feliz, con una amistad con Oriana. Qué bueno que esté acompañada”.

Respecto a sus demás compañeros que iniciaron en la industria, comentó que “todos tienen que aprovechar su oportunidad para cumplir sus proyectos”.

“Compartí el video de Hans, él también el mío. Siempre he tenido muy buena onda con él, lo quiero harto. Éxito para todos, para Eskarcita también, está todo perfecto”, sostuvo.

¿Qué pasó con Jorge y Skarleth?

Acto seguido, la cantante fue consultada por el vínculo que logró con algunos participantes, en donde descartó mantener su amistad con Skarleth Labra y Jorge Aldoney.

“Con ellos no tengo contacto”, reveló tajante. Por el contrario, destacó que “con la Pincoya estuve hablando el otro día, con la Trini también. Con la Cony me llevo increíble, la iCata, Hans.

“En realidad no tengo ningún problema con nadie, pero hay algunos con los que ya no tengo contacto”, expuso, enfatizando en que “prefiero no hablar del tema” cuando fue consultada por el motivo del alejamiento de la pareja.

Sobre las palabras de Raimundo sobre ella en “¿Ganar o Servir?”, Alessia comentó: “Hice un comentario, que creo que está claro lo que pienso. Lo hice porque me estaba defendiendo de algo que se estaba hablando mal de mí y no me pareció. No quiero agrandar más el tema”, cerró.