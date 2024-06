“Síganme odiando”: Blue Mary respondió sin filtro a haters que criticaron su paso por “Ganar o Servir”

En el último episodio del reality “Ganar o Servir”, televidentes fueron testigos del tenso duelo de eliminación que enfrentó a las amigas Blue Mary y Camila Recabarren, para decidir cuál de las dos participantes sería la próxima en dejar el encierro.

PUBLICIDAD

Finalmente, el resultado fue a favor de la exMiss Chile, y fue la cantante, Blue Mary, quien debió abandonar la casona ubicada en Perú. No antes sin despedirse de sus amigas, y el resto de compañeros del reality, donde aprovechó de lanzar algunos comentarios, no exentos de polémica.

“Dije que no iba a llorar, pero sabes qué Sergio? Lo que más me emociona es (...) cuando uno crea vínculos reales en lugares como este para mí es increíble (...) De cierta manera tengo pena, pero estoy feliz de que me haya eliminado la Cami y no otra”, sostuvo.

“Ustedes dos son las más fuertes, tienen que sacar a todas las otras hue…. De verdad, a la Oriana, a todas”, le dijo a sus amigas del reality, Faloon y Camila.

Mientras todo esto era transmitido por las pantallas de Canal 13, la cantante, Blue Mary, que en la vida real ya lleva algunas semanas fuera, debido al desfase de las grabaciones, estuvo presente en Twitch, junto a su hermano, cuyo usuario es ououougi.

Allí la cantante reaccionó a su eliminación, y comentó su polémico paso por el reality, el que estuvo marcado por peleas y enfrentamientos con Oriana Marzoli, Mariela Sotomayor, y también, por los inesperados sentimientos que le afloraron por Claudio Valdivia.

Pero eso no fue todo. Durante la transmisión, la exparticipante de Ganar o Servir recibió algunos comentarios de sus detractores, en su mayoría, seguidores de Oriana, que aprovecharon la ocasión para lanzar sus dardos a la artista.

PUBLICIDAD

Con su característica personalidad, Blue Mary no dudo en tomarse un tiempo para responder directamente a quiénes le estaban escribiendo mensajes negativos, y se lanzó con todo.

“No me arrepiento de nada, todo lo que dije lo pensé”

“Para todos los que me ponen ahí, que me odian, y que son fanáticos de la Oriana, por favor, síganme odiando. No me importa, no son mi público”, partió declarando la cantante.

“Sigan aquí, usando su tiempo en estar acá, porque eso habla de ustedes, y yo estoy más feliz que nunca”, sostuvo la artista, para luego añadir: “Siento el amor de mi gente, de los reales, he podido sentir el amor en la calle, de personas que me escriben”.

En ese sentido, aseguró que no se retracta de sus dichos ni de sus actos en el reality. “Me siento orgullosa de haber podido ser yo, No me arrepiento de nada, todo lo que dije lo pensé, sigo opinando lo mismo de la Anabelle”, indicó, refiriéndose a Oriana Marzoli.

Finalmente cerró con un mensaje contundente: “Sostengo cada una de mis palabras. Me alegro que me odien los que apoyan a una persona como Oriana, de verdad, no me quieran nunca. Síganme diciendo hue… porque no me importa, ustedes no son mi público. No me siento representada con ustedes”.

Revisa sus declaraciones: