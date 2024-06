“Fue un cúmulo de las cosas que han pasado contigo”: Gala Caldirola le confesó a Raimundo Cerda que lloró por él

Gala Caldirola ha vivido unos días difíciles dentro del encierro de “¿Ganar o Servir?”, y es que la española se ha visto envuelta en un triángulo amoroso que la terminó por quebrar.

Cabe recordar que hace solamente un par de días que la exesposa de Mauricio Isla colapsó y rompió en llanto tras ver a Oriana Marzoli y Raimundo Cerda coqueteando de lo lindo en el jardín de la hacienda.

““Colapsé, algunas cosas se fueron dando de mi lado de una forma súper respetuosa, y después todo se convirtió en una m… Si yo me dejo llevar por una persona y sintiéndolo de una forma linda, y después se transforma en esto, ahora me cuestiono muchas decisiones. Si hubiera sabido que todo iba a ser así no me hubiese metido con él. Ahora me siento rara, no sé cómo se va a ver de afuera”, se lamentó sollozando la española.

“Siento que me he expuesto. Siempre he sido muy yo misma, pero lo hacía con una intención sana. Me replanteo muchas cosas, haberme expuesto íntimamente con alguien, porque si es de una manera sana, con respeto y con alguien que da la cara contigo, te sientes bien. Pero así no me siento cómoda”, fue el descargo de la española junto a sus compañeros, quienes la tuvieron que consolar por varios minutos.

El momento de sinceridad con Raimundo

Ahora, mientras estaban desayunando juntos, Raimundo le preguntó a Gala cómo está, y la española le contó lo que le pasó ayer. “Ayer me dio un colapso, no podía parar de llorar, con angustia, muy mal”, le confidenció, y el joven se mostró sorprendido porque no la vio llorando.

“Fue un cúmulo de las cosas que han pasado contigo y conmigo, cómo se puedan interpretar afuera, porque para mí fue algo muy sanito y buena onda, pero después se transformó en esta h… rara, este trío incómodo, un juego raro que para mí es incómodo y no es lo que me hubiera gustado”, le narró Caldirola.