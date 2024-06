¿Tiene planes de ser madre con Pangal Andrade?: Melina Noto contó la firme sobre sus planes con el participante de “¿Ganar o Servir?”

Pangal Andrade ha hablado en varias ocasiones sobre su pareja mientras se encuentra en el encierro de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, en donde ha dejado claro que se encuentra sumamente enamorado de Melina Noto y que se proyecta a futuro con la comunicadora de Canal 13.

PUBLICIDAD

Eso sí, hubo unas declaraciones que no solamente llamaron la atención de los medios de comunicación sino también de los televidentes, y es que el ganador de “Año 0″ tiene planeado convertirse en padre a corto plazo.

“¿Sabes lo que me urge?, es ser papá muy viejo y no poder, como ustedes, disfrutar como papá, hacer deporte con ellos”, aseguró a sus compañeros de encierro, comentando que “lo voy a ser ahora, este año”, afirmó.

¿Qué dice Melina?

Melina habló en exclusiva con Publimetro para referirse a esta situación, en donde aseguró que “no sé si uno puede decir una fecha para ser padre, porque hay muchos factores... Y yo tengo empleadores que no les gustaría que diga eso”, lanzó en tono de broma.

Posteriormente, aseguró que “sí, definitivamente me proyecto en tener una familia con él, pero no es algo que por arte de magia uno queda embarazada, y creo que también hay muchas presiones al respecto. Entonces, no sé si podría decirte sí, tal día, pero sí me proyecto en tener una familia con él a largo plazo”, recalcó a nuestro medio.

Según las palabras de la estudiante de periodismo, ella tiene intenciones de “casarme, tener hijos y todo” con Pangal.

En relación a la gran diferencia de edad que poseen, puesto que Noto tiene 27 años mientras que Andrade 39, la rostro de Canal 13 nos aseguró que esto se ha convertido en una ventaja en su relación.

“Nos no ha afectado, al contrario... No me veo con alguien de mi edad. Creo que estar con alguien como Pangal, que es una persona resuelta en lo que quiere y en cómo se proyecta, cosa que también lo que transmite. A veces, en nuestro caso, creo que nos juega a favor”, sentenció.