Michael Roldán opina sobre la permanente tensión entre Daniela Aránguiz y Daniella Campos en “Sígueme”

En los pirmeros días de junio, Daniela Aránguiz y Daniella Campos protagonizaron una feroz pelea en el programa “Sígueme” (TV+), situación que debió ser editada en algunos pasajes con respecto a la transimisón del capítulo. Michael Roldán, también panelista del espacio de espectáculos, se refiere al conflicto.

“Lo que le he dicho a todos los medios cuando me han preguntado de ese tema: mientras la tensión no tenga que ver conmigo, yo no tengo nada que decir”, señaló el periodista en diálogo con Página 7.

“Creo que eso lo tienen que ver Daniela Aránguiz y Daniella Campos”, aclaró.

Acerca de si la situación le incidió en su estado de ánimo, Roldán aseguró que “soy una persona que siempre me voy escuchando mantras antes de ir a cualquier trabajo, por lo tanto, llego súper relajado”.

“Efectivamente, cuando hay tensión entre dos personas, se generan cosas un poco incómodas en el panel”, reconoció “Guagüito”.

En todo caso, Michael aseveró que “los últimos días nos hemos reído y yo sigo siendo el mismo y escuchando mis mantras”.

¿Existe un clima tenso en “Sígueme?

“Yo tengo buena onda con todos en el programa. No se ha generado esto que mucha gente pregunta, como ‘¿hay divisiones?, ¿de qué lado estás? ¿Daniela-Aranguista o Daniella-Campista?’. No”, aseguró el panelista de “Sígueme”.

Es más, valoró la relación que sostiene a nivel personal con cada uno de sus compañeros de espacio televisivo. “Tengo buena onda con la Dani Aránguiz, con Daniella Campos, con la Julia (Vial), con la Ceci (Gutiérrez) y con Sergio (Marabolí)”, afirmó.

“En lo que a mí respecta, no hay ninguna mala onda y no tengo que manejar nada de manera especial porque, cuando tú no has hecho nada, no hay nada que corregir”, explicó.

“Yo voy, llego a la hora a mi pauta, lo paso bien, converso, disfruto, me río”, sentenció Roldán, desmintiendo que exista un clima tenso al interior del programa.